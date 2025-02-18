«Динамо» отдало Гагнидзе в аренду в «Крылья Советов»

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вчера, 17:16

Полузащитник московского «Динамо» перешёл на правах аренды до конца сезона в «Крылья Советов». Соглашение не включает в себя опцию выкупа.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе столичной команды 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.