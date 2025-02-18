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«Динамо» отдало Гагнидзе в аренду в «Крылья Советов»

вчера, 17:16

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе перешёл на правах аренды до конца сезона в «Крылья Советов». Соглашение не включает в себя опцию выкупа.

В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе столичной команды 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:10
наверняка заиграет !
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:04
Уверен!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:54
Думаю останься Зинковский в КС то он бы и сейчас показывал бы яркий футбол!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:34
Приветствую, Володя!!!
Полностью с Вами согласен и добавлю, что Иван Сергеев- ярчайший тому пример!!! Казалось бы, что мешало Семаку, просто скопировать Осинькина и заставить Сергеева играть по той же методе, что и Осинькин. Но Семак пошел по пути наименьшего сопротивления и превратил футбол Сергеева в Зените в мучения... Думаю и Зиньковский, снова обретет уверенность, тем более, что требования в КС не такие как в Спартаке. Ну и конечно, хочется посмотреть на Гагнидзе, как его использует ГТ Самары...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10
Приветствую Виктор! Думаю Зиньковский заиграет опять ярко ведь Осинькин знает его как облупленного , а игрок требования тренера!
Capral
Capral
вчера в 18:05
Хочется верить, что Осинькин найдет достойное применение, вобщем-то, неплохому и техничному игроку. Если даже прямолинейный и туповатый Сергеев ярко нашел себя в Самаре, то техничный Гагнидзе, тем более должен раскрыться... Ясно было с самого начала, что у чеха, Гагнидзе не сыграет- не тот учитель, которому нужны только готовые и сильные футболисты. А вот, Осинькин, как Великий Экперементатор- должен и может найти подход к способному игроку. Ну а так, на первый взгляд, неплохая компашка подбирается в КС. Гагнидзе, Зиньковский. При правильном подходе и тренерской мудрости- может получится гроза авторитетов, чего, я, Самаре и желаю!!!
memphis
memphis
вчера в 17:54
Хороший трансфер
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:45
Думаю это далеко не к лучшему!У них вся аренда без выкупа!ДенЮжков нема((
v6zhbg28qt8n
v6zhbg28qt8n
вчера в 17:33
Правильно, толку от Гагнидзе для Динамо было маловато.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:20
КС серьёзно перестраиваются - посмотрим к лучшему ли?
Гость
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