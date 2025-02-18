«Динамо» отдало Гагнидзе в аренду в «Крылья Советов»

Полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе перешёл на правах аренды до конца сезона в «Крылья Советов». Соглашение не включает в себя опцию выкупа.
В нынешнем сезоне хавбек провёл в составе столичной команды 11 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Полностью с Вами согласен и добавлю, что Иван Сергеев- ярчайший тому пример!!! Казалось бы, что мешало Семаку, просто скопировать Осинькина и заставить Сергеева играть по той же методе, что и Осинькин. Но Семак пошел по пути наименьшего сопротивления и превратил футбол Сергеева в Зените в мучения... Думаю и Зиньковский, снова обретет уверенность, тем более, что требования в КС не такие как в Спартаке. Ну и конечно, хочется посмотреть на Гагнидзе, как его использует ГТ Самары...
Полностью с Вами согласен и добавлю, что Иван Сергеев- ярчайший тому пример!!! Казалось бы, что мешало Семаку, просто скопировать Осинькина и заставить Сергеева играть по той же методе, что и Осинькин. Но Семак пошел по пути наименьшего сопротивления и превратил футбол Сергеева в Зените в мучения... Думаю и Зиньковский, снова обретет уверенность, тем более, что требования в КС не такие как в Спартаке. Ну и конечно, хочется посмотреть на Гагнидзе, как его использует ГТ Самары...