«Крылья Советов» арендовали Зиньковского у «Спартака»

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вчера, 17:46

Полузащитник московского «Спартака» перешёл на правах аренды до конца сезона в «Крылья Советов».

Футболист уже выступал за самарский клуб с 2019 по 2022 год, откуда затем и перебрался в столичную команду.

В этом сезоне игрок провёл в составе «красно-белых» 13 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.