«Крылья Советов» арендовали Зиньковского у «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский перешёл на правах аренды до конца сезона в «Крылья Советов».
Футболист уже выступал за самарский клуб с 2019 по 2022 год, откуда затем и перебрался в столичную команду.
В этом сезоне игрок провёл в составе «красно-белых» 13 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.
Если в КС не "перезагрузится", то пусть или КС его выкупают (а зачем им будет нужен "звездун", который на поле НЕ играет, а дефилирует), или кто-нибудь покусится на этот возможный неликвид и выкупит его контракт.
Если в КС не "перезагрузится", то пусть или КС его выкупают (а зачем им будет нужен "звездун", который на поле НЕ играет, а дефилирует), или кто-нибудь покусится на этот возможный неликвид и выкупит его контракт.