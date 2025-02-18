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«Крылья Советов» арендовали Зиньковского у «Спартака»

вчера, 17:46

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский перешёл на правах аренды до конца сезона в «Крылья Советов».

Футболист уже выступал за самарский клуб с 2019 по 2022 год, откуда затем и перебрался в столичную команду.

В этом сезоне игрок провёл в составе «красно-белых» 13 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:57
К сожалению это болезнь всего нашего футбола! После баснословных контрактов наша молодежь считает что поймала Бога зп бороду и бросает играть! Это и называется звёздная болезнь!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ t3z8e47azwsh (раскрыть)
вчера в 21:05
Из-за Дельфина, вероятно. Одного поля ягода по жизни.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:01
Согласен на 100%! Про ,,волосики" очень к месту: сам же он отмечал, что отцу его не понравилось, тот не разговаривал с ним довольно долго из-за этого.
Но... Получается, папу не уважил, а это уже говорит о его ,,внутреннем мире".
Не знаю только, были у него татуировки или нет!
Это к словам о ,,провинциальности"..
Замечательный Ваш комментарий очень точен. Респект!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:31, ред.
Что можно сказать про период в Спартаке? Ну, денег поднял Лукойловских, главное теперь в старости не пожалеть что не поиграл в любимую игру и отнёсся к своим возможностям как будто бы они ничего не стоят. Как бы не пришлось горькими слезами плакать и локти кусать об упущенной карьере хорошего футболиста. Пока гордиться особо нечем
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:28
Кто ж его знал, что Зиньковский в душе обычный провинциал: "золотую карту" банка, получил, волосики на голове осветлил и стал, по его пониманию, 100-процентным москвичом.
Если в КС не "перезагрузится", то пусть или КС его выкупают (а зачем им будет нужен "звездун", который на поле НЕ играет, а дефилирует), или кто-нибудь покусится на этот возможный неликвид и выкупит его контракт.
sv_1969
sv_1969 ответ t3z8e47azwsh (раскрыть)
вчера в 19:47
Думаю правильнее будет сказать-зачем КБ его брали)))
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:44
Пока здесь раскачаются...
В общем, ещё одна новость:

"Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал об аренде полузащитника Даниила Зорина.

"С Зориным всё получилось. Надеюсь, завтра будет в команде. Это аренда без права выкупа. Занимаемся усилениями, всё сложно, но мы стараемся", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Даниил Зорин провел за московский "Спартак" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года."
t3z8e47azwsh
t3z8e47azwsh
вчера в 19:41
Зачем в спартак приезжал, не понятно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:09, ред.
Отлично, но мог бы лего еще Игорю отгрузить
Не наш он,сам по себе на поле
Vilar
Vilar
вчера в 19:09
КС: с РПЛ по нитке, глядишь и в 10-ке останемся...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:59
Опять с чего начинал туда и вернулся....может возьмется за голову и начнет играть , а не краситься и любоваться собой...)
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:30
У КРыС неплохой состав собирается, нелегионерский...
shlomo
shlomo
вчера в 18:14
Так сказать.... с чего начал там и продолжит...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:10
Антону нет места в основе Спартака. Будет 8 легионеров и три наших. Максименко,Денисов и Умяров Едва ли Антон мог пробиться в число трёх
memphis
memphis
вчера в 17:54
С возвращением домой!
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