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«Урал» взял в аренду защитника «Динамо»

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112910415
112910415
вчера в 10:37
надо совершить бессмертный подвиг!
баск
баск
вчера в 10:37
Логично, конечно, Бессмертный с приходом Касереса становится четвёртым ПЗ
и шансов поиграть весной в чемпионате России или хотя бы в кубке у него практически нет.

Стасик сам виноват- полтора года назад поднявшись из Динамо-2, показывал перспективный футбол и имел все шансы закрепиться в главной команде, однако ими не воспользовался.

Потерял темп и остановился в развитии, был сослан обратно в Динамо-2, хотя втордив он в любом случае перерос и аренда в команду уровня Урала представляется сейчас естественным решением..

Его ситуация чем-то схожа с ситуацией Лепского.
Оба теперь до лета в клубах ФНЛ в арендах, вот пусть там и поварятся, ощутят уровень этой лиги.

(Дальше немного сарказма, который парни, кмк, заслужили) :

Глядишь, ещё и понравится, а напрягаться в РПЛ расхочется.
Так зачем попусту слыть перспективными и подавать, в том числе самим себе, ложные надежды.

Может оно в пердиве и хорошо будет, почему бы и нет. Приживутся, притрутся,
то да сё.
Примут уровень доходов, они хоть и не РПЛовские, но тоже не бросовые,
не всем же в миллионерах ходить..
Kuvan
Kuvan
вчера в 10:05
Игрок молодой, возможно, в Урале найдет свою игру.
ce8adbx2fpae
ce8adbx2fpae
вчера в 10:00
Пусть Бессмертному в Урале сильно повезет.
tx2gsdfab242
tx2gsdfab242
вчера в 09:59
Лишь бы было на пользу Уралу, раз в Динамо он лишний
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:57
Уралу надо усиливать состав - ведь он хочет вернутся в РПЛ.
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