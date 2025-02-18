«Урал» взял в аренду защитника «Динамо»

Защитник Станислав Бессмертный на правах аренды перешёл из «Динамо» в «Урал».
«Урал» идет на 3-м месте в Первой лиге.
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и шансов поиграть весной в чемпионате России или хотя бы в кубке у него практически нет.
Стасик сам виноват- полтора года назад поднявшись из Динамо-2, показывал перспективный футбол и имел все шансы закрепиться в главной команде, однако ими не воспользовался.
Потерял темп и остановился в развитии, был сослан обратно в Динамо-2, хотя втордив он в любом случае перерос и аренда в команду уровня Урала представляется сейчас естественным решением..
Его ситуация чем-то схожа с ситуацией Лепского.
Оба теперь до лета в клубах ФНЛ в арендах, вот пусть там и поварятся, ощутят уровень этой лиги.
(Дальше немного сарказма, который парни, кмк, заслужили) :
Глядишь, ещё и понравится, а напрягаться в РПЛ расхочется.
Так зачем попусту слыть перспективными и подавать, в том числе самим себе, ложные надежды.
Может оно в пердиве и хорошо будет, почему бы и нет. Приживутся, притрутся,
то да сё.
Примут уровень доходов, они хоть и не РПЛовские, но тоже не бросовые,
не всем же в миллионерах ходить..
и шансов поиграть весной в чемпионате России или хотя бы в кубке у него практически нет.
Стасик сам виноват- полтора года назад поднявшись из Динамо-2, показывал перспективный футбол и имел все шансы закрепиться в главной команде, однако ими не воспользовался.
Потерял темп и остановился в развитии, был сослан обратно в Динамо-2, хотя втордив он в любом случае перерос и аренда в команду уровня Урала представляется сейчас естественным решением..
Его ситуация чем-то схожа с ситуацией Лепского.
Оба теперь до лета в клубах ФНЛ в арендах, вот пусть там и поварятся, ощутят уровень этой лиги.
(Дальше немного сарказма, который парни, кмк, заслужили) :
Глядишь, ещё и понравится, а напрягаться в РПЛ расхочется.
Так зачем попусту слыть перспективными и подавать, в том числе самим себе, ложные надежды.
Может оно в пердиве и хорошо будет, почему бы и нет. Приживутся, притрутся,
то да сё.
Примут уровень доходов, они хоть и не РПЛовские, но тоже не бросовые,
не всем же в миллионерах ходить..