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Лукман хочет уйти из «Аталанты» после конфликта с тренером

сегодня, 12:35

По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий «Аталанты» Адемола Лукман желает покинуть клуб летом текущего года.

Руководство «Аталанты» намечено провести переговоры с целью разрешения конфликтной ситуации. Однако, по имеющимся данным, это не повлияет на решение Лукмана.

18 февраля Лукман не реализовал пенальти в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3). После игры главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини заявил, что нигериец — один из худших исполнителей пенальти, которых он видел. Впоследствии Лукман на своей странице в инстаграме ответил на критику со стороны главного тренера команды.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:16
Гасперини извиняться не будет, не той он породы, спускать такое тоже не стоит, ибо охренел старый - сам должен был дать указание кому пробивать. В аренду отдадут Адемолу т.к. 27 уже, если проявит себя, то и выкупит условный Тоттенхэм
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 14:19
Да, надо уходить от этого болтуна-самодура..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:04
Лукман вернётся в АПЛ. А Аталанта потеряет одного из лучшего игрока атаки
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 13:32
вообще выступление против Брюгге позорное, недостойное обладателя Лиги Европы, а там ещё оказывается с дисциплиной не всё нормально
ana8ud5kuu2t
ana8ud5kuu2t
сегодня в 13:31
Забыл старпёр, что негр ему Лигу Европы выиграл хет-триком Байеру в финале
BaresiTheBest
BaresiTheBest
сегодня в 13:10
Ну вот очередной игрок хочет съе свалить от самодура Гасперини.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:59
Вот они последствия эмоционального высказывания Гасперини. Слово не воробей, вылетит не поймаешь - так часто говорят. Теперь это можно применить к тренеру Аталанты. Мне кажется, что у Жан Пьеро серьёзные проблемы в коллективе, Лукманом всё не закончится.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:59
Зря дед погнал на него
Capral
Capral
сегодня в 12:44
Ну всё, началось. Гаспер, если по чесноку, должен был бы сам провести беседу с Лукманом и разрешить конфликт. А Лукман не должен так обижаться, рабочие моменты случаются часто, поэтому надо иметь выдержку и мужской характер. В жизни разное бывает, и если так всегда обижаться, и уходить- то можно остаться у разбитого кoрыта... К тому же, при всей неправоте тренера, надо иметь Уважение к его возрасту, даже, если он, в отдельных моментах и неправ.
112910415
112910415
сегодня в 12:41
Лукман обижен, Лукман не простит !
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