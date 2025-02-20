Лукман хочет уйти из «Аталанты» после конфликта с тренером

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сегодня, 12:35

По информации журналиста Фабрицио Романо, нападающий «Аталанты» желает покинуть клуб летом текущего года.

Руководство «Аталанты» намечено провести переговоры с целью разрешения конфликтной ситуации. Однако, по имеющимся данным, это не повлияет на решение Лукмана.

18 февраля Лукман не реализовал пенальти в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:3). После игры главный тренер бергамасков заявил, что нигериец — один из худших исполнителей пенальти, которых он видел. Впоследствии Лукман на своей странице в инстаграме ответил на критику со стороны главного тренера команды.