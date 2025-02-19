Луис Диас хочет летом перейти в «Барселону»

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вчера, 14:20

По информации журналиста Хосе Альвареса, 28-летний крайний полузащитник «Ливерпуля» через своего агента выразил желание перейти в «Барселону» спортивному директору клуба Деку.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Барселоны» в приобретении игрока на позицию левого вингера в текущее трансферное окно, при этом имя Диаса называлось среди потенциальных кандидатов.