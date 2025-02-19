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Луис Диас хочет летом перейти в «Барселону»

вчера, 14:20

По информации журналиста Хосе Альвареса, 28-летний крайний полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас через своего агента выразил желание перейти в «Барселону» спортивному директору клуба Деку.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Барселоны» в приобретении игрока на позицию левого вингера в текущее трансферное окно, при этом имя Диаса называлось среди потенциальных кандидатов.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 00:28
Он ещё в том году говорил, что если б где ещё хотел заиграть, то в Барсе! Хочет повторить путь Суареса
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 22:57
ну он последнее время чёт просел
Migelito
Migelito ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:58
Диаса можно понять, на его позиции в Ливерпуле соотечественник главного тренера набрал форму. Он и подумал, что из основы его уберут. А для ротации он сидеть на лавке не намерен. Но вот почему именно в Барселону....Не понимаю. Сколько игроков ушло из Ливерпуля, а сколько потом заиграло хоть где то?
Migelito
Migelito ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:56
А если нет - то спина заболит)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:52
Ему бы очень подошёл как тренер Симеоне, а как клуб Атлетико Мадрид.

Уж очень он на Диего Косту смахивает
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:48
Большинство латиносов стремятся пристроить жопку туда, где потеплее, особенно если есть взаимный интерес со стороны гранда. Их ну оч много в одностороннем порядке из Ливерпуля свинтило. Ладно, хоть не как Коутиньо, в верности не клялся
sv_1969
sv_1969 ответ 35w5gwfy9kj9 (раскрыть)
вчера в 15:28
Хотя с деньгами у Барсы туго , но клуб не объявляли банкротом! А тянет игроков само имя Барселона !!!Легендарный клуб наряду с Реалом!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:16
У Барселоны нет свободных денег на его приобретение... Разве что кого-то продать? Интересно, кем они готовы пожертвовать? А чем ему не нравится в Ливерпуле? Все хотят трофеев, на тарелочке. Для их завоевания нужно приложить усилия.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:02
Вначале пусть позвонит Ямалю и спросит, захочет ли тот с ним играть, и если получит добро, тогда уже со справкой с подписью Ямаля можно идти к руководству Барсы.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ 35w5gwfy9kj9 (раскрыть)
вчера в 14:59
Выложи общую зарплатую ведомость игроков.
Барселона никогда не будет банкротом! Бренд, который приносит сотни миллионов евро не закроется.
И для банков выгодно ежегодно получать проценты.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:34
Ну тогда и денег дай барсе на трансфер и на зарплату)))
35w5gwfy9kj9
35w5gwfy9kj9
вчера в 14:26
И чего народ тянет в клуб-банкрот?
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