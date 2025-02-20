Эндрик обсудит с агентом своё будущее в «Реале»

Нападающий «Реала» Эндрик и его представители ожидали, что у бразильца будет больше игрового времени.
В конце сезона они проанализируют ситуацию, чтобы принять решение о будущем Эндрика.
В настоящий момент рассматривается возможность перехода игрока в другой ведущий клуб на правах аренды, однако не исключается и вариант полноценного трансфера.
18-летний нападающий принял участие в 22 матчах «Реала» в текущем сезоне и провел на поле в общей сложности 400 минут.
в какой нибудь Клуб(аренда) ,чтобы опыта набирался и практики
конечно! Вальяжно потренеровался, далее посидел на лавочке,
поменял форму на повседневку и вся его жизнь,а она так летит
стремительно,футбольная к тому же!!! В отличие от Барсы, Мадрид
не нуждается в сильном омоложении в нападении, к тому же Мбаппе разошёлся.....!!!
в какой нибудь Клуб(аренда) ,чтобы опыта набирался и практики
конечно! Вальяжно потренеровался, далее посидел на лавочке,
поменял форму на повседневку и вся его жизнь,а она так летит
стремительно,футбольная к тому же!!! В отличие от Барсы, Мадрид
не нуждается в сильном омоложении в нападении, к тому же Мбаппе разошёлся.....!!!