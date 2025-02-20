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Эндрик обсудит с агентом своё будущее в «Реале»

сегодня, 09:15

Нападающий «Реала» Эндрик и его представители ожидали, что у бразильца будет больше игрового времени.

В конце сезона они проанализируют ситуацию, чтобы принять решение о будущем Эндрика.

В настоящий момент рассматривается возможность перехода игрока в другой ведущий клуб на правах аренды, однако не исключается и вариант полноценного трансфера.

18-летний нападающий принял участие в 22 матчах «Реала» в текущем сезоне и провел на поле в общей сложности 400 минут.

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Реал  Эндрик
Перевод с as.com
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Все комментарии
nu9meuuc624c
nu9meuuc624c
сегодня в 10:13
Бразильцы уйдут из Реала,им на смену придут земляки Камерунского Эму Афро-Французы,Испанцам не место в Мадридском Реале,так решил Камерунский Эму!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:10
Уже прирос к лавке...играть нужно
shur
shur
сегодня в 09:48
...представители не дальновидные, давно бы парня пристроили
в какой нибудь Клуб(аренда) ,чтобы опыта набирался и практики
конечно! Вальяжно потренеровался, далее посидел на лавочке,
поменял форму на повседневку и вся его жизнь,а она так летит
стремительно,футбольная к тому же!!! В отличие от Барсы, Мадрид
не нуждается в сильном омоложении в нападении, к тому же Мбаппе разошёлся.....!!!
Оледжан
Оледжан
сегодня в 09:46
Если сливочные его оставят, то сгноят на лавке
112910415
112910415
сегодня в 09:24
аренда прямо напрашивается !
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 09:21
Аренда может стать подходящим вариантом на некоторое время, поскольку пока он не может быть основным игроком мадридского клуба, если только не вынуждено, в случае выбывания из-за травмы нескольких из основных нападающих. Трансфер из нынешнего клуба в другой вряд ли станет мудрым решением на данном этапе, лучше остаться или быть временно арендованным другим клубом.
2qt4hcvj4kbj
2qt4hcvj4kbj
сегодня в 09:17
Играть в таком клубе великая честь.
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