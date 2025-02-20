Эндрик обсудит с агентом своё будущее в «Реале»

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сегодня, 09:15

Нападающий «Реала» и его представители ожидали, что у бразильца будет больше игрового времени.

В конце сезона они проанализируют ситуацию, чтобы принять решение о будущем Эндрика.

В настоящий момент рассматривается возможность перехода игрока в другой ведущий клуб на правах аренды, однако не исключается и вариант полноценного трансфера.

18-летний нападающий принял участие в 22 матчах «Реала» в текущем сезоне и провел на поле в общей сложности 400 минут.