«Зенит» готов извиниться перед ЦСКА за перехват Фернандеса. Провернут необычный трансфер

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сегодня, 11:06

Зделар переезжает в Санкт-Петербург?

У «Зенита» хаотичная трансферная кампания

Многие посмеиваются над неудачами «Локомотива» в поисках форварда. Трагикомичная ситуация. Толпа кандидатов и пока без новичка на важную позицию. А у «Зенита» свои странности. Многие смотрят на впечатляющие суммы, а лучше оглянуться на позиции. Чемпионы часто коллекционируют футболистов в хаотичном порядке. Травмы Волкова и Караваева привели к аренде серба Мимовича. Мантуану справа тренерский штаб не доверяет, хотя молодой новичок не гарантия успеха.

Раньше «Зенит» ставил справа Марио Фернандеса. Опытный бразилец был легендой ЦСКА . А теперь вряд ли «армейцы» его тепло встретят. Марио возвращался в Москву, но резко свернул налево. В «Зените» дали больше денег. Экс-игрок сборной России не закрепился в основе и не показал привычный футбол. С Фернандесом разорвали контракт. В ЦСКА обиделись на «Зенит» и мгновенно придумали план отмщения. Забрали себе свободным агентом крайнего защитника Кругового.

Наступила очередь «Зенита» обижаться. Круговой на полгода оказался в резервном составе. Дальше ушёл в ЦСКА свободным агентом и неплохо провёл первую часть сезона. Оборона у Акинфеева успешная. Играют широко в пять защитников. Проблемы у Николича были в центре атаки, куда подписали результативного бразильца. Также одним из худших футболистов ЦСКА последних лет оказался Саша Зделар. Сербу 29 лет. Центральный хавбек пытался уйти, а тренер остановил.

Непонятное решение Николича. У Зделара летом заканчивался контракт. Мог уйти свободным агентом. Выбрал направление вверх и влево. Говорят, Саша подпишет контракт с «Зенитом». Причём «армейцы» получат за футболиста, который ушёл бы через несколько месяцев бесплатно, полтора миллиона евро. Скорее всего, это извинение. Зделар не планировал остаться в ЦСКА , а московский клуб не спешил выдавать ему жирный контракт. Но зачем слабенький Саша команде Семака?

Семак боится потерять крутого опорника Барриоса

Артур и Клаудиньо сыграли последние матчи за «Зенит». Вендел подписал контракт с «Ботафого», летом отправится домой. Минус три универсальных игрока. Двое играли в центре поля рядом с Барриосом. Зимой безуспешно убеждали заметных полузащитников из Сербии и Бразилии. В результате Семак испугался, что Вильмар заразится вирусом путешествий и летом навострит лыжи. Причиной может стать позиция дона Нестора Лоренсо. Тренер сборной Колумбии не фанат Семака.

Игроки «Краснодара» Кастаньо и Кордоба провели на Кубке Америки десять поединков на двоих. Колумбия стала одним из очарований, проиграли Аргентине в финале. Даже Карраскаль из «Динамо» сыграл в трёх матчах на стадионах будущего ЧМ -2026. Знаете, кого не было в заявке? Кассьерры, автора 21 гола и 4 ассистов в РПЛ , и его напарника по «Зениту» Барриоса. Оба не попали даже в предварительную заявку Лоренсо. Аргентинцу точно не нравится подход и стиль «Зенита».

Барриосу 30 лет. Хочет выступать за сборную Колумбии накануне исторического мундиаля, где команда надеется стать одним из открытий. Кастаньо ушёл из «Краснодара», но это не самый стабильный конкурент. А ещё один центральный хавбек Колумбии – 33-летний напарник Клаудиньо по катарскому клубу. Барриос задумался об отъезде в интересах сборной? Вильмару осенью стукнет 32 года, поздновато спохватился. Но даже если уедет, то странно доверять именно Зделару.

Саша часто был среди авторов ошибок ЦСКА без мяча. С мячом серб аккуратный и банальный игрок. Будь востребованным, Николич не сохранил бы футболиста прошлым летом. А сейчас никто, кроме «Зенита», за Зделара деньги платить не хотел. Странный трансфер в духе чемпионов. Любят коллекции. Была толпа левых вингеров. Сейчас очередь из центральных полузащитников. Придумали, что Зделар хороший дублер для Барриоса. А вот главную проблему в полузащите не решили.

Венделу не нашли адекватную замену холодной зимой

Маркус будет беречься в оставшихся матчах за «Зенит». У него в мечтах участие на чемпионате мира в составе сборной Бразилии. Доривал вызывает футболистов из местной Серии А, но не жаловал звёзд «Зенита» последних лет. Вендел захотел домой и эту мечту осуществил. Петербуржцы искали сильного центрального хавбека, чтобы имел полгода на адаптацию. Возникли проблемы. Уругваец Саласар может оказаться в «Спартаке», хотя провёл время с латиноамериканцами «Зенита».

Жерсон из «Фламенго» сам отказался. Были другие бразильские хавбеки, которые вежливо и не очень заявляли представителям Семака, что не хотят в РПЛ . «Зенит» вместо поисков футболиста под основу совершит трансфер в стиле Ахметова. Ильзата из «Краснодара» выдернули за 350 тысяч евро, а здесь переплатили за без пяти минут свободного Зделара. Удивительная сделка. Правы болельщики петербуржцев, которые отмечают неприятные особенности трансферного поведения чемпионов.

Нет спортивного директора – нет стратегии. Приезд Зделара докажет, что Семак не занимается трансферами, на что тренер неоднократно намекал. Саша не нужен вместо Вендела в схеме «4-2-3-1». И не сможет заменить Барриоса, если колумбиец готов уехать хоть в Южную Америку ближе к тренеру Лоренсо. А если трансфер Зделара — извинения перед Гинером за резкие движения с Фернандесом, то всё логично. «Зенит» был неправ по дворовым законам. Москвичи им ответили с Круговым.