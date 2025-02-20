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Мехиа: «Спасибо Господу, что сегодня я имею возможность играть в РПЛ»

сегодня, 13:46

Полузащитник «Химок» Роберт Мехиа рассказал, как развивалась его карьера.

У меня было много проблем с командами на фоне того, что один из клубов на меня не рассчитывал, но в тот момент, когда я захотел уйти, возникли проблемы. К счастью, я человек, который никогда не сдаётся и всегда борется за своё будущее, всегда полагается на Бога. Спасибо Господу, что сегодня я имею возможность играть в российском чемпионате. Я действительно очень рад быть здесь, это очень большой шаг. Надеюсь, и дальше буду преуспевать в команде и смогу впоследствии задержаться в РПЛ надолго.

Напомним, Мехиа выступает за «Химки» на правах аренды до конца сезона с сентября 2024 года. За подмосковную команду 24-летний колумбиец сыграл 10 матчей, в которых получил 3 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что легионеры «Химок» могут покинуть клуб.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:04
Главное чтобы хорошо играл
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