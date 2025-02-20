Мехиа: «Спасибо Господу, что сегодня я имею возможность играть в РПЛ»

Полузащитник «Химок» рассказал, как развивалась его карьера.

У меня было много проблем с командами на фоне того, что один из клубов на меня не рассчитывал, но в тот момент, когда я захотел уйти, возникли проблемы. К счастью, я человек, который никогда не сдаётся и всегда борется за своё будущее, всегда полагается на Бога. Спасибо Господу, что сегодня я имею возможность играть в российском чемпионате. Я действительно очень рад быть здесь, это очень большой шаг. Надеюсь, и дальше буду преуспевать в команде и смогу впоследствии задержаться в РПЛ надолго.