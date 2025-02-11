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В «Крыльях Советов» опровергли слухи о возможном уходе Осинькина

сегодня, 21:49

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев опроверг слухи о возможном увольнении главного тренера команды Игоря Осинькина.

Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе. Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что самарский клуб вновь рассматривает вариант с увольнением главного тренера.

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Все комментарии
Арбалет
Арбалет
сегодня в 22:18
Стоит пожелать Осинькину мужества и удачи в столь нелегкое для него время.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:09
Осинькину видимо всётаки нужно взять паузу, отдохнуть, осмыслить, и с новыми силами...
69Haya96
69Haya96
сегодня в 21:52
Ну пусть Игорь тренирует.
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