В «Крыльях Советов» опровергли слухи о возможном уходе Осинькина

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев опроверг слухи о возможном увольнении главного тренера команды .

Под руководством Игоря Осинькина команда продолжает готовиться ко второй части чемпионата. Впереди у ребят запланированный медосмотр и третий сбор, на который тренерский штаб едет в полном составе. Информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности.