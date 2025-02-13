Осинькина пытались убедить бесплатно покинуть «Крылья Советов»

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сегодня, 16:24

, который на днях покинул пост спортивного директора «Орла» и является одним из основных кандидатов на руководящую должность в «Крылья Советов», провёл беседу с главным тренером самарцев . Пименов пытался убедить Осинькина покинуть клуб бесплатно, 59-летний специалист отказался.

Также сообщалось, что представители «Крыльев Советов» провели встречу с белорусским тренером Сергеем Гуренко, который рассматривается в качестве замены Осинькина. А Пименов, в свою очередь, встретился с Динияром Билялетдиновым и предлагал ему должность помощника Гуренко.