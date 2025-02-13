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Осинькина пытались убедить бесплатно покинуть «Крылья Советов»

сегодня, 16:24

Руслан Пименов, который на днях покинул пост спортивного директора «Орла» и является одним из основных кандидатов на руководящую должность в «Крылья Советов», провёл беседу с главным тренером самарцев Игорем Осинькиным. Пименов пытался убедить Осинькина покинуть клуб бесплатно, 59-летний специалист отказался.

Также сообщалось, что представители «Крыльев Советов» провели встречу с белорусским тренером Сергеем Гуренко, который рассматривается в качестве замены Осинькина. А Пименов, в свою очередь, встретился с Динияром Билялетдиновым и предлагал ему должность помощника Гуренко.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич отказался возглавить «Крылья Советов», а коммерческий директор ФНЛ может стать генеральным директором самарцев.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:05
бурление в мутной воде ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:42
Эх , Руслан, не с того ты свой возможный руководящий путь в "Крылья" начинаешь . И даже не давнее увольнение косвенно это подтверждает . " Ну не орёл ты, ох и не орёл"...)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:36
С какой стати,он же там работал все таки.
adekvat
adekvat ответ 2w94rz5guk8h (раскрыть)
сегодня в 17:33
Не в крыльях, а вообще в российском футболе происходит что то странное.
2w94rz5guk8h
2w94rz5guk8h
сегодня в 16:52
Что-то странное творится в Крыльях Советов, кому-то помешал Осинькин.
Хиромант
Хиромант
сегодня в 16:29
- Игнашевич молодец, что отказался... В "Крылышках" какие-то тёмные делишки проворачиваются... То судьям взятки, то букмекерам, теперь тренера "ласково просят" на выход...
- Пора бы уже и прокуратуре вмешаться...
- Не удивлюсь, если "Крылья" исчезнут с футбольной карты России...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:28
Как бесплатно?
Сейчас даже сыр в мышеловке подорожал!
Как ему жить?)
Гость
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