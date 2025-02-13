Осинькина пытались убедить бесплатно покинуть «Крылья Советов»

Руслан Пименов, который на днях покинул пост спортивного директора «Орла» и является одним из основных кандидатов на руководящую должность в «Крылья Советов», провёл беседу с главным тренером самарцев Игорем Осинькиным. Пименов пытался убедить Осинькина покинуть клуб бесплатно, 59-летний специалист отказался.
Также сообщалось, что представители «Крыльев Советов» провели встречу с белорусским тренером Сергеем Гуренко, который рассматривается в качестве замены Осинькина. А Пименов, в свою очередь, встретился с Динияром Билялетдиновым и предлагал ему должность помощника Гуренко.
Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич отказался возглавить «Крылья Советов», а коммерческий директор ФНЛ может стать генеральным директором самарцев.
- Пора бы уже и прокуратуре вмешаться...
- Не удивлюсь, если "Крылья" исчезнут с футбольной карты России...
- Пора бы уже и прокуратуре вмешаться...
- Не удивлюсь, если "Крылья" исчезнут с футбольной карты России...
Сейчас даже сыр в мышеловке подорожал!
Как ему жить?)
Сейчас даже сыр в мышеловке подорожал!
Как ему жить?)