В «Сочи» объяснили, почему решили выкупить Мелёшина у «Спартака»

Генеральный директор «Сочи» рассказал источнику о причинах, которые побудили клуб выкупить нападающего у московского «Спартака».

Павел зарекомендовал себя хорошо, поговорили, было принято решение руководством, тренерским штабом и самим игроком о полноценном трансфере. У него есть все качества для роста, многое зависит от него. Ему комфортно в команде, я думаю, что нужно продолжать забивать. Самое главное, что он забивает мячи. Дай Бог, чтобы было без травм. Парень мотивирован, настоящий профессионал, дисциплинирован, он уже сейчас является хорошим нападающим, есть всё, чтобы выйти на уровень выше.