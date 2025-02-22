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В «Сочи» объяснили, почему решили выкупить Мелёшина у «Спартака»

вчера, 11:49

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал источнику о причинах, которые побудили клуб выкупить нападающего Павла Мелёшина у московского «Спартака».

Павел зарекомендовал себя хорошо, поговорили, было принято решение руководством, тренерским штабом и самим игроком о полноценном трансфере. У него есть все качества для роста, многое зависит от него. Ему комфортно в команде, я думаю, что нужно продолжать забивать. Самое главное, что он забивает мячи. Дай Бог, чтобы было без травм. Парень мотивирован, настоящий профессионал, дисциплинирован, он уже сейчас является хорошим нападающим, есть всё, чтобы выйти на уровень выше.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:06
Раз все за, то почему бы и нет
112910415
112910415
вчера в 20:40
для Сочи хорош
ugy6e5a24qcs
ugy6e5a24qcs
вчера в 19:11
Деньги есть - надо тратить.
xdtnjtxb328x
xdtnjtxb328x
вчера в 15:41
Хоть в футбол наиграется.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:16
Что то в Спартаке он всеми этими качествами не отличался, отличался деревянностью и неуклюжестью. Наверное уровень сопротивления в пердиве пониже будет чем в РПЛ
6n265m7kp47v
6n265m7kp47v
вчера в 12:06
Просто Милешин сам, очевидно, захотел. В спартаке нет никаких перспектив для него.
Гость
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