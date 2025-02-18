Ла Лига пожаловалась на «Барсу» из-за сделки по продаже VIP-мест

Ла Лига подала жалобу на «Барселону» в Высший совет по спорту (CSD). Испанская лига считает подозрительной сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», обеспечившей «Барселоне» соблюдение финансового правила «1 к 1» и возможность временной регистрации игроков Даниэля Ольмо и Пау Виктора.
По информации Ла Лиги, в результате этой сделки «Барселона» получила 28 миллионов евро от компании Emirates New Era Visionary Group, являющейся поставщиком телекоммуникационных услуг для клуба с ноября 2024 года. Компания позиционирует себя как «официальный телекоммуникационный оператор „Барселоны“.
Важно отметить, что „Барселона“ не раскрывала наименований компаний, приобретших VIP-места. Однако Ла Лиге удалось получить доступ к этой информации посредством запроса в CSD. Ранее клуб заявлял о покупке мест инвесторами из Катара и ОАЭ, обязавшимися выплатить 100 миллионов евро.
А друзья Барселоны и помогли таким образом.
Теперь будут с комфортом футбол смотреть.
Где криминал? Чем отличаются к примеру американские миллионеры от Эмиратовских?!!!
А если бы русские купили, то кричали бы , что они под санкциями?!
А друзья Барселоны и помогли таким образом.
Теперь будут с комфортом футбол смотреть.
Где криминал? Чем отличаются к примеру американские миллионеры от Эмиратовских?!!!
А если бы русские купили, то кричали бы , что они под санкциями?!