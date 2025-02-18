Ла Лига пожаловалась на «Барсу» из-за сделки по продаже VIP-мест

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сегодня, 00:06

Ла Лига подала жалобу на «Барселону» в Высший совет по спорту (CSD). Испанская лига считает подозрительной сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», обеспечившей «Барселоне» соблюдение финансового правила «1 к 1» и возможность временной регистрации игроков и .

По информации Ла Лиги, в результате этой сделки «Барселона» получила 28 миллионов евро от компании Emirates New Era Visionary Group, являющейся поставщиком телекоммуникационных услуг для клуба с ноября 2024 года. Компания позиционирует себя как «официальный телекоммуникационный оператор „Барселоны“.