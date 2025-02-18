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Ла Лига пожаловалась на «Барсу» из-за сделки по продаже VIP-мест

сегодня, 00:06

Ла Лига подала жалобу на «Барселону» в Высший совет по спорту (CSD). Испанская лига считает подозрительной сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу», обеспечившей «Барселоне» соблюдение финансового правила «1 к 1» и возможность временной регистрации игроков Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

По информации Ла Лиги, в результате этой сделки «Барселона» получила 28 миллионов евро от компании Emirates New Era Visionary Group, являющейся поставщиком телекоммуникационных услуг для клуба с ноября 2024 года. Компания позиционирует себя как «официальный телекоммуникационный оператор „Барселоны“.

Важно отметить, что „Барселона“ не раскрывала наименований компаний, приобретших VIP-места. Однако Ла Лиге удалось получить доступ к этой информации посредством запроса в CSD. Ранее клуб заявлял о покупке мест инвесторами из Катара и ОАЭ, обязавшимися выплатить 100 миллионов евро.

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Все комментарии
GROS
GROS ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:20
Что за бред?! Кому захочется, тому и продадут.
А друзья Барселоны и помогли таким образом.
Теперь будут с комфортом футбол смотреть.
Где криминал? Чем отличаются к примеру американские миллионеры от Эмиратовских?!!!
А если бы русские купили, то кричали бы , что они под санкциями?!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:52
Ясен пень, что бабло отмывают, но до таких операций уже не докапаешься никак. Они всё что угодно могут продавать лишь бы это было в рамках закона и чек имелся. Захотел этот ихний оператор купить себе элитное жопоместо - пусть ни в чем себе не отказывает!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:26
Ну за такое надо бы наказать и снять 30 очков с Эвертона
adekvat
adekvat
сегодня в 08:02
Почему нельзя продавать места на своем стадионе, на игры своей команды?
jxba2h9v93zd
jxba2h9v93zd
сегодня в 07:30
Рано или поздно выведут на чистую воду.
bs9qnyxjby69
bs9qnyxjby69
сегодня в 06:37
Если есть обходные пути, то они однозначно будут найдены.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 04:42
Наказать, если есть нарушение правил. Чтоб Лапорта получил реальный тюремный срок)))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:34
Опять они про водят какие то махинации. Надо наказать их!! Почему все сходит с рук а ведь есть еще дело Негрейра??
Futurista
Futurista
сегодня в 00:10
Кто бы сомневался)...
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