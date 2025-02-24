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вчера, 19:31

«Манчестер Юнайтед» объявил о плане трансформации. Он направлен на возвращение клуба к прибыльности после пяти лет убытков подряд с 2019 года.

Это позволит создать более прочную финансовую платформу, с помощью которой МЮ сможет инвестировать в успех мужского и женского футбола и улучшение инфраструктуры.

В рамках этих мер клуб ожидает, что около 150-200 рабочих мест могут быть сокращены, при условии проведения консультаций с сотрудниками. В прошлом году были упразднены 250 должностей.