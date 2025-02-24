«Манчестер Юнайтед» объявил о плане трансформации. Он направлен на возвращение клуба к прибыльности после пяти лет убытков подряд с 2019 года.
Это позволит создать более прочную финансовую платформу, с помощью которой МЮ сможет инвестировать в успех мужского и женского футбола и улучшение инфраструктуры.
В рамках этих мер клуб ожидает, что около 150-200 рабочих мест могут быть сокращены, при условии проведения консультаций с сотрудниками. В прошлом году были упразднены 250 должностей.
расплодили, кормили,поили,зарплату назначили, а теперь всё в
убыток пошло,началось в деревне утро....!!!
расплодили, кормили,поили,зарплату назначили, а теперь всё в
убыток пошло,началось в деревне утро....!!!
Вратарей определить водителями клубного автобуса, так как любой голкипер должен, при небходимости управлять автобусом.
Защитников направить охранять клубную базу.
Полузащиту, как самых мобильных, определить в курьеры.
Ну а нападающих сократить, так как они забивают на работе.
Вратарей определить водителями клубного автобуса, так как любой голкипер должен, при небходимости управлять автобусом.
Защитников направить охранять клубную базу.
Полузащиту, как самых мобильных, определить в курьеры.
Ну а нападающих сократить, так как они забивают на работе.