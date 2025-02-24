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«Манчестер Юнайтед» объявил о плане трансформации

вчера, 19:31

«Манчестер Юнайтед» объявил о плане трансформации. Он направлен на возвращение клуба к прибыльности после пяти лет убытков подряд с 2019 года.

Это позволит создать более прочную финансовую платформу, с помощью которой МЮ сможет инвестировать в успех мужского и женского футбола и улучшение инфраструктуры.

В рамках этих мер клуб ожидает, что около 150-200 рабочих мест могут быть сокращены, при условии проведения консультаций с сотрудниками. В прошлом году были упразднены 250 должностей.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:45
Пришел Рэтклифф и решил пересобрать Пятерочку)
liverpool-today
liverpool-today ответ 89mdfc7bxytx (раскрыть)
сегодня в 02:01
Хорош 👍
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:16
Как бы не заигрались в "трансформеры"...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:24, ред.
Хреновые дела в МЮ... Им бы такую золотую голову в правление, как Ибрагимович, - тот вмиг бы эту ботву разрулил!
shur
shur
вчера в 22:33, ред.
...самое удивительное, в этом детективе, сами весь этот балаган
расплодили, кормили,поили,зарплату назначили, а теперь всё в
убыток пошло,началось в деревне утро....!!!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:32
Двести человек убрали. Приходит завтра на работу двести первый сотрудник клуба и ему вешают сразу задач за всех тех, кого уволили.
nk4x9jb75t8e
nk4x9jb75t8e
вчера в 20:32
Главное, не перестараться выполняя такие планы.
89mdfc7bxytx
89mdfc7bxytx
вчера в 20:20
Предлагаю следующие направления оптимизации:
Вратарей определить водителями клубного автобуса, так как любой голкипер должен, при небходимости управлять автобусом.
Защитников направить охранять клубную базу.
Полузащиту, как самых мобильных, определить в курьеры.
Ну а нападающих сократить, так как они забивают на работе.
vj9y3v56ueer
vj9y3v56ueer
вчера в 20:11
В прошлом году упразднены 250 мест. В этом году 150-200. Итого минимум 400 под нож. Сколько же всего было сотрудников в МЮ?
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:53
Опять сокращение рабочих мест!
112910415
112910415
вчера в 19:40
успех неизбежен, победа близка !
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