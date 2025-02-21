Американские криптомиллиардеры инвестировали в клуб 8-й лиги Англии

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сегодня, 16:39

Американские криптовалютные миллиардеры — братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Винклвоссы, стали инвесторами английского клуба «Реал Бедфорд», который выступает в восьмом дивизионе чемпионата Англии.

Они вложили 4,5 млн долларов и стали владельцами 45% акций клуба. В апреле 2024 года «Реал Бедфорд» объявил, что братья Винклвосс согласились сделать инвестиции в клуб, став совладельцами вместе с Питером МакКормаком, а оплата будет произведена полностью в биткоинах.

Впервые бизнесмены поддержали клуб в январе 2022 года при помощи своей криптовалютной биржи Gemini.

Теперь ведутся переговоры о заключении сделки по слиянию клуба с «Бедфорд Таун», которое должно быть завершено к 31 марта, чтобы вступить в силу перед сезоном 2025/26.