В «Факеле» заявили об отсутствии долгов

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о том, что воронежский клуб не имеет задолженностей.
В прошлом сезоне команда заняла историческое 11‑е место, наши партнеры и болельщики дают возможность зарабатывать чуть‑чуть больше. Важно при этом отметить, что у клуба нет долгов. Нет ни займов, ни процентов, которые надо погашать, ни долгов по зарплатам и трансферам — клуб абсолютно чистый в плане финансов.
Когда я пришел в клуб, сразу сказал, что в первую очередь всегда буду стараться соблюдать финансовую дисциплину. За три сезона мы могли выпасть из Премьер‑Лиги, конкурируя с более статусными соперниками, но несмотря на всё, я буду последователен и буду придерживаться заданной политики: финансовая дисциплина во главе угла.
- Выйти в "вышку" РПЛ с одной целью - не вылететь оттуда (там ведь больше платят, чем в первой лиге) - это игра просто ради выживания клуба... Не более того.
- Чтобы играть красиво и результативно - нужны молодые и классные игроки (как у Спартака и Зенита).
- Чтобы купить таких игроков - нужны большие деньги.
- Чтобы получить большие деньги - нужно иметь "крутых" спонсоров.
- Чтобы приманить "крутых" спонсоров" - надо красиво и результативно играть...
- Чтобы играть красиво ... (смотри выше)...
- Круг замкнулся! И Факелу никак из него не выйти...
- Выйти в "вышку" РПЛ с одной целью - не вылететь оттуда (там ведь больше платят, чем в первой лиге) - это игра просто ради выживания клуба... Не более того.
- Чтобы играть красиво и результативно - нужны молодые и классные игроки (как у Спартака и Зенита).
- Чтобы купить таких игроков - нужны большие деньги.
- Чтобы получить большие деньги - нужно иметь "крутых" спонсоров.
- Чтобы приманить "крутых" спонсоров" - надо красиво и результативно играть...
- Чтобы играть красиво ... (смотри выше)...
- Круг замкнулся! И Факелу никак из него не выйти...