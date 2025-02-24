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В «Факеле» заявили об отсутствии долгов

вчера, 17:41

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о том, что воронежский клуб не имеет задолженностей.

В прошлом сезоне команда заняла историческое 11‑е место, наши партнеры и болельщики дают возможность зарабатывать чуть‑чуть больше. Важно при этом отметить, что у клуба нет долгов. Нет ни займов, ни процентов, которые надо погашать, ни долгов по зарплатам и трансферам — клуб абсолютно чистый в плане финансов.

Когда я пришел в клуб, сразу сказал, что в первую очередь всегда буду стараться соблюдать финансовую дисциплину. За три сезона мы могли выпасть из Премьер‑Лиги, конкурируя с более статусными соперниками, но несмотря на всё, я буду последователен и буду придерживаться заданной политики: финансовая дисциплина во главе угла.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:59
- Сплюньте три раза через левое плечо... И трижды постучите по дереву... (ну или что есть под рукой...)
sv_1969
sv_1969 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 19:57
На счет молодых и классных игроков у КБ и Зенита я бы поспорил!Только бы из-за того , что много молодых игроков из дублей этих клубов мотаются по арендам! А они покупают гастарбайтеров и платят им заоблачные зрЯплаты , какие не во всех клубах топ-5 платят!Ну да ладно!
112910415
112910415
вчера в 18:48
а жизнь-то наладилась практически !
Хиромант
Хиромант ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:30
- Хорошо-то оно хорошо... Долгов нет... Но и игры нет! Потому что играют одни свободные агенты (читай пенсионеры).
- Выйти в "вышку" РПЛ с одной целью - не вылететь оттуда (там ведь больше платят, чем в первой лиге) - это игра просто ради выживания клуба... Не более того.
- Чтобы играть красиво и результативно - нужны молодые и классные игроки (как у Спартака и Зенита).
- Чтобы купить таких игроков - нужны большие деньги.
- Чтобы получить большие деньги - нужно иметь "крутых" спонсоров.
- Чтобы приманить "крутых" спонсоров" - надо красиво и результативно играть...
- Чтобы играть красиво ... (смотри выше)...
- Круг замкнулся! И Факелу никак из него не выйти...
9474qb5cs93g
9474qb5cs93g
вчера в 18:28
Без долгов играется веселее.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:08
Молодцы... грамотное руководство и факт на лицо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:49
Это хорошо когда нет долгов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:43
Уже хорошо перед продолжением сезона...
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