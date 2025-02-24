В «Факеле» заявили об отсутствии долгов

Генеральный директор «Факела» рассказал о том, что воронежский клуб не имеет задолженностей.

В прошлом сезоне команда заняла историческое 11‑е место, наши партнеры и болельщики дают возможность зарабатывать чуть‑чуть больше. Важно при этом отметить, что у клуба нет долгов. Нет ни займов, ни процентов, которые надо погашать, ни долгов по зарплатам и трансферам — клуб абсолютно чистый в плане финансов.

Когда я пришел в клуб, сразу сказал, что в первую очередь всегда буду стараться соблюдать финансовую дисциплину. За три сезона мы могли выпасть из Премьер‑Лиги, конкурируя с более статусными соперниками, но несмотря на всё, я буду последователен и буду придерживаться заданной политики: финансовая дисциплина во главе угла.