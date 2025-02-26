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Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

вчера, 18:57

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном завершении карьеры и тренерской работе.

Не думаю об этом, рано пока говорить. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:44
Все верно, кроме одного. Никакого прощального матча и никаких торжеств не будет. Он сам об этом сказал. Я думаю это и не нужно. люди обычно неискренни в таких ситуациях
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:05
Придёт время, сам скажет:" Всё, ухожу". Раз не пришло, и мы не услышали от него этих слов, то и лезть к нему с дурацкими вопросами не следовало. Пути Господни неисповедимы, и мы с вами не знаем, что будет завтра, а что касается спортсменов вообще и футболистов в частности, - тем более.
ABir
ABir
вчера в 23:00
И вратаря, и рыбака объединяет сеть
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:54, ред.
Самое грустное во всём ЭТОМ то, что когда всё таки Акинфеев примет решение уйти из большого спорта и будет назначен его прощальный матч, ДО матча и во время матча комментаторы и журналюги будут соревноваться в воспоминаниях о том, сколько же славных страниц в историю нашего футбола он вписал.
Только ДВА отражённых послематчевых 11-метровых в 1/8 финала чемпионата мира (Коке и Яго Аспас) чего стОят!!!
В общем, пока работаешь - всё время критикуют и гонят на пенсион, как собрался уходить, так сразу дифирамбы на "прощальном ужине" начинают хором и в разнобой петь.
Как ПОЧТИ всегда и везде, собственно. (((
Да.
Акинфеев НЕ играл за Спартак, но ЭТО не значит, что я к нему отношусь плохо.
ТАЛАНТИЩЕ!
А то, что в последнее время он где-то не допрыгнул, где-то не подсказал защитникам, где-то не "прочитал" действия игрока соперника - так это от того, что он уже пресытился футболом.
Да и здоровье после ТАКИХ травм уже да-а-алеко не такое, как в 17 лет, когда он ВОРВАЛСЯ в основной состав ЦСКА и уже почти 22 года (29 марта будет 22) является бессменным стражем ворот армейцев.
А потом долгие годы был ПЕРВЫМ вратарём сборной России.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:42
А Джанлуиджи Буффон поддакнул?
shur
shur ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:20
...Дино Дзофф одобрительно кивнул, играй Игорёк.....!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:28
Игорь взрослый человек, опытный спортсмен и в таких пожеланиях не нуждается.
yrtxejumj3x6
yrtxejumj3x6
вчера в 20:54
Нужно уходить вовремя.
Alex_67
Alex_67 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:35
Для Акинфеева...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:03
Главное для кого ? Для тебя, или для Акинфеева?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:51
Главное сильно не затягивать с этим...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:47
Тот, кто в курсе его здоровья после двух операций крестов на одном колене, таких вопросов не задает. Колено в таком состоянии, что он по 2-3 дня не тренируется даже. А это значит карьера может завершиться хоть завтра. Человек фанатично любит футбол, поэтому и играет пока здоровье позволяет. Тренером он не будет. У него другое образование и другие интересы. Функционером в клубе возможно, но не более того.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:40
Конечно Игореха еще лет 10 песком посыплешь в штрафной и в полтинник можно и задуматься..
Гость
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