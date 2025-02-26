Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном завершении карьеры и тренерской работе.
Не думаю об этом, рано пока говорить. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возможном завершении карьеры и тренерской работе.
Не думаю об этом, рано пока говорить. Если бы вы спросили про карьеру рыбака, то ответил бы.
Только ДВА отражённых послематчевых 11-метровых в 1/8 финала чемпионата мира (Коке и Яго Аспас) чего стОят!!!
В общем, пока работаешь - всё время критикуют и гонят на пенсион, как собрался уходить, так сразу дифирамбы на "прощальном ужине" начинают хором и в разнобой петь.
Как ПОЧТИ всегда и везде, собственно. (((
Да.
Акинфеев НЕ играл за Спартак, но ЭТО не значит, что я к нему отношусь плохо.
ТАЛАНТИЩЕ!
А то, что в последнее время он где-то не допрыгнул, где-то не подсказал защитникам, где-то не "прочитал" действия игрока соперника - так это от того, что он уже пресытился футболом.
Да и здоровье после ТАКИХ травм уже да-а-алеко не такое, как в 17 лет, когда он ВОРВАЛСЯ в основной состав ЦСКА и уже почти 22 года (29 марта будет 22) является бессменным стражем ворот армейцев.
А потом долгие годы был ПЕРВЫМ вратарём сборной России.
Только ДВА отражённых послематчевых 11-метровых в 1/8 финала чемпионата мира (Коке и Яго Аспас) чего стОят!!!
В общем, пока работаешь - всё время критикуют и гонят на пенсион, как собрался уходить, так сразу дифирамбы на "прощальном ужине" начинают хором и в разнобой петь.
Как ПОЧТИ всегда и везде, собственно. (((
Да.
Акинфеев НЕ играл за Спартак, но ЭТО не значит, что я к нему отношусь плохо.
ТАЛАНТИЩЕ!
А то, что в последнее время он где-то не допрыгнул, где-то не подсказал защитникам, где-то не "прочитал" действия игрока соперника - так это от того, что он уже пресытился футболом.
Да и здоровье после ТАКИХ травм уже да-а-алеко не такое, как в 17 лет, когда он ВОРВАЛСЯ в основной состав ЦСКА и уже почти 22 года (29 марта будет 22) является бессменным стражем ворот армейцев.
А потом долгие годы был ПЕРВЫМ вратарём сборной России.