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Захарян не примет участие в матче с «Барселоной»

вчера, 17:36
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад18:15 Не начался

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит предстоящий матч чемпионата Испании против «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арсен не поедет с командой в Барселону. Он работает хорошо, но всё еще испытывает боль в мышцах.

В матче 25-го тура против «Леганеса» (3:0) Захарян вышел в стартовом составе и забил гол, однако был заменен во втором тайме из-за травмы мышцы бедра. Срок восстановления футболиста пока не определен.

Матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» пройдет 2 марта.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:23
большая радость для Барсы )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:29
Щелсны выкурил Арсена из состава Сосъедад
Храневец
Храневец
вчера в 18:17
в Барселоне перекрестились ,и от счастья гудели три дня !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:10
РС от этого ничего не потеряет!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:55
Ну все... "основного" игрока нет... Барса вздохнула спокойно...
69Haya96
69Haya96
вчера в 17:43
Выстрелов с дальних дистанций не будет...)))
Гость
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