Захарян не примет участие в матче с «Барселоной»

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вчера, 17:36

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» пропустит предстоящий матч чемпионата Испании против «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арсен не поедет с командой в Барселону. Он работает хорошо, но всё еще испытывает боль в мышцах.

В матче 25-го тура против «Леганеса» (3:0) Захарян вышел в стартовом составе и забил гол, однако был заменен во втором тайме из-за травмы мышцы бедра. Срок восстановления футболиста пока не определен.

Матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» пройдет 2 марта.