Захарян не примет участие в матче с «Барселоной»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропустит предстоящий матч чемпионата Испании против «Барселоны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Арсен не поедет с командой в Барселону. Он работает хорошо, но всё еще испытывает боль в мышцах.
В матче 25-го тура против «Леганеса» (3:0) Захарян вышел в стартовом составе и забил гол, однако был заменен во втором тайме из-за травмы мышцы бедра. Срок восстановления футболиста пока не определен.
Матч Ла Лиги между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» пройдет 2 марта.