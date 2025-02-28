МЮ ищет студентов для разработки алгоритма прогнозирования травм

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вчера, 20:46

Руководство «Манчестер Юнайтед» стремится к разработке алгоритма, способного прогнозировать травмы у игроков.

В связи с этим представители клуба установили контакт с Манчестерским университетом для поиска специалистов среди студентов и сотрудников, обладающих необходимыми для реализации проекта навыками.

Прошлый сезон был омрачен для «Манчестер Юнайтед» 66 случаями травм и заболеваний игроков. В текущем сезоне проблема повреждений также сохраняется: в последних матчах с командами «Эвертон» и «Ипсвич» по различным причинам не смогли принять участие девять футболистов.