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МЮ ищет студентов для разработки алгоритма прогнозирования травм

вчера, 20:46

Руководство «Манчестер Юнайтед» стремится к разработке алгоритма, способного прогнозировать травмы у игроков.

В связи с этим представители клуба установили контакт с Манчестерским университетом для поиска специалистов среди студентов и сотрудников, обладающих необходимыми для реализации проекта навыками.

Прошлый сезон был омрачен для «Манчестер Юнайтед» 66 случаями травм и заболеваний игроков. В текущем сезоне проблема повреждений также сохраняется: в последних матчах с командами «Эвертон» и «Ипсвич» по различным причинам не смогли принять участие девять футболистов.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:20
Это заместо того чтобы усилить медштаб и нанять хороших специалистов по физподготовке? - гениально!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:00
Уволить медынский штаб❌
Убрать бесплатные обеды для сотрудников✅
Разработке алгоритма, способного прогнозировать травмы у игроков✅
Продать игрок возрастных, сократив зарплатную ведомость❌
Скоро к гадалке обратятся, пока сокращая скаутов, клуб на дне таблицы и его привело туда светлоликое руководство, которое начинает бороться с прошлым МЮ, единственное что осталось у клуба это его прошлое, стадион раскуроченный стоит пока покупали стомиллионных игроков не под тренера, а как сорока брали, что блестит. Правильно говорят, рыба гниёт с головы, и пока такие отмывали бабла в управлении, ничего хорошего клубу не светит, сейчас держится довольно долго на имени, но акции упадут в своё время не захотели Катарцам клуб продавать. теперь пожинайте плоды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:58
Вот я нифига не понимаю, зачем и кому нужна эта аналитика групп, в которых ты не участвуешь? Зачем палить тактику или хитрости игроков, просто шобы показать, насколько разбираешься в КП? И это не говоря про то, что выставляя себя Знайкой, других опускаешь ниже плинтуса.
По мне, лучше разбираться во всех этих тонкостях но помалкивать или использовать эти знания на пользу себя, любимого ;)
Сугубо личное мнение, никого не хотел обидеть...
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