МЮ ищет студентов для разработки алгоритма прогнозирования травм

Руководство «Манчестер Юнайтед» стремится к разработке алгоритма, способного прогнозировать травмы у игроков.
В связи с этим представители клуба установили контакт с Манчестерским университетом для поиска специалистов среди студентов и сотрудников, обладающих необходимыми для реализации проекта навыками.
Прошлый сезон был омрачен для «Манчестер Юнайтед» 66 случаями травм и заболеваний игроков. В текущем сезоне проблема повреждений также сохраняется: в последних матчах с командами «Эвертон» и «Ипсвич» по различным причинам не смогли принять участие девять футболистов.
Убрать бесплатные обеды для сотрудников✅
Разработке алгоритма, способного прогнозировать травмы у игроков✅
Продать игрок возрастных, сократив зарплатную ведомость❌
Скоро к гадалке обратятся, пока сокращая скаутов, клуб на дне таблицы и его привело туда светлоликое руководство, которое начинает бороться с прошлым МЮ, единственное что осталось у клуба это его прошлое, стадион раскуроченный стоит пока покупали стомиллионных игроков не под тренера, а как сорока брали, что блестит. Правильно говорят, рыба гниёт с головы, и пока такие отмывали бабла в управлении, ничего хорошего клубу не светит, сейчас держится довольно долго на имени, но акции упадут в своё время не захотели Катарцам клуб продавать. теперь пожинайте плоды
Убрать бесплатные обеды для сотрудников✅
Разработке алгоритма, способного прогнозировать травмы у игроков✅
Продать игрок возрастных, сократив зарплатную ведомость❌
Скоро к гадалке обратятся, пока сокращая скаутов, клуб на дне таблицы и его привело туда светлоликое руководство, которое начинает бороться с прошлым МЮ, единственное что осталось у клуба это его прошлое, стадион раскуроченный стоит пока покупали стомиллионных игроков не под тренера, а как сорока брали, что блестит. Правильно говорят, рыба гниёт с головы, и пока такие отмывали бабла в управлении, ничего хорошего клубу не светит, сейчас держится довольно долго на имени, но акции упадут в своё время не захотели Катарцам клуб продавать. теперь пожинайте плоды
По мне, лучше разбираться во всех этих тонкостях но помалкивать или использовать эти знания на пользу себя, любимого ;)
Сугубо личное мнение, никого не хотел обидеть...
По мне, лучше разбираться во всех этих тонкостях но помалкивать или использовать эти знания на пользу себя, любимого ;)
Сугубо личное мнение, никого не хотел обидеть...