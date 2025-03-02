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Гвардиола об Аке: «Мы вновь надолго лишились центрального защитника»

сегодня, 11:57

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке получил травму в матче Кубка Англии с Плимут Аргайл (3:1), футболиста заменили после перерыва. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола дал комментарий по теме.

Теперь мы вновь надолго лишились центрального защитника. Нам будет не хватать Натана. Я так благодарен клубу за подписание Хусанова и Рейса. Иначе у нас бы не было шансов пробиться в Лигу чемпионов или побороться за Кубок Англии. Это было бы невозможно с одним лишь Диашем.

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Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:33
Почему невозможно? Вон Реал не мало матчей провел имея в защите полузащитников, и парня с молодежки, и ничего, борются за все трофеи. Пеп привык что у него под рукой всегда было 2 состава. В принципе, по мне так все эти чемпионства за счет этого и выигрывались. Ливерпуль и Арсенал всегда сдавали из-за нехватки глубины состава, после первой половины, или в конце сезона. МС всегда этим пользовался.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:57
Аке классный тип, жаль
Мимо 2
Мимо 2
сегодня в 12:40
А чë, из трех составов нельзя пару центральных найти? Сам же тут двоих назвал. Чë ныть-то
А если еще поискать?!
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 12:38, ред.
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