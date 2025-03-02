Гвардиола об Аке: «Мы вновь надолго лишились центрального защитника»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке получил травму в матче Кубка Англии с Плимут Аргайл (3:1), футболиста заменили после перерыва. Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола дал комментарий по теме.
Теперь мы вновь надолго лишились центрального защитника. Нам будет не хватать Натана. Я так благодарен клубу за подписание Хусанова и Рейса. Иначе у нас бы не было шансов пробиться в Лигу чемпионов или побороться за Кубок Англии. Это было бы невозможно с одним лишь Диашем.
А если еще поискать?!
А если еще поискать?!
Кто кому навязывал покупку за 50 млн молодого без опытного узбека в опорную зону в зимнее трансфорное окно. Сколько было слов в адрес Гвардиолы что он это сделал изза тупизны. Или изза того что шейхам вдруг пришло в голову компания по исламизации состава и обязали тренера купить его и давать время в основное время?? Какиеже жалкие домыслы диванных эксвертов.
На самом деле это гениальность Гварлиолы, чувсвовать каждого игрока своего состава, предвидеть беду в виде травм или уход из клуба и заранее готовится к этому.
Кто кому навязывал покупку за 50 млн молодого без опытного узбека в опорную зону в зимнее трансфорное окно. Сколько было слов в адрес Гвардиолы что он это сделал изза тупизны. Или изза того что шейхам вдруг пришло в голову компания по исламизации состава и обязали тренера купить его и давать время в основное время?? Какиеже жалкие домыслы диванных эксвертов.
На самом деле это гениальность Гварлиолы, чувсвовать каждого игрока своего состава, предвидеть беду в виде травм или уход из клуба и заранее готовится к этому.