Гвардиола об Аке: «Мы вновь надолго лишились центрального защитника»

Защитник «Манчестер Сити» получил травму в матче Кубка Англии с Плимут Аргайл (3:1), футболиста заменили после перерыва. Главный тренер «горожан» дал комментарий по теме.

Теперь мы вновь надолго лишились центрального защитника. Нам будет не хватать Натана. Я так благодарен клубу за подписание Хусанова и Рейса. Иначе у нас бы не было шансов пробиться в Лигу чемпионов или побороться за Кубок Англии. Это было бы невозможно с одним лишь Диашем.