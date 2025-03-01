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Матета доставлен в больницу после столкновения с вратарём «Миллуола»

вчера, 21:51
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)МиллуоллМатч завершен

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Кристал Пэлас» одержал победу над клубом «Миллуолл» (3:1).

На седьмой минуте встречи вратарь гостей Лиам Робертс, выйдя за пределы своей штрафной площади для перехвата передачи соперника, неудачно столкнулся с нападающим хозяев Жан-Филиппом Матета.

В результате этого столкновения голкипер был удалён с поля красной карточкой, а футболист «Кристал Пэлас» получил серьёзную травму головы и был вынужден покинуть поле на носилках.

По информации источника, Матета госпитализирован для оказания медицинской помощи, в том числе для зашивания раны на ухе.

Матета доставлен в больницу после столкновения с вратарём «Миллуола»

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:54
Выглядит конечно жутко , пожелание парню как можно меньше негативных последствий !
Гость
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