Гвардиола рассказал о нынешнем состоянии Родри

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал о нынешнем состоянии полузащитника , в сентябре 2024 года хавбек порвал крестообразную связку.

Нам тяжело играть так много матчей каждые три дня. И, разумеется, нам нужны свежие ноги и футболисты, которые вернутся в команду. Это [полный состав], за исключением Оскара Бобба и Родри, они оба близки к возвращению.

Это первый раз, когда у нас будет более или менее полный состав. Я почти уверен, что, если бы примерно так было весь этот сезон, обстоятельства сложились бы иначе.