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Гвардиола рассказал о нынешнем состоянии Родри

вчера, 16:53

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о нынешнем состоянии полузащитника Родри, в сентябре 2024 года хавбек порвал крестообразную связку.

Нам тяжело играть так много матчей каждые три дня. И, разумеется, нам нужны свежие ноги и футболисты, которые вернутся в команду. Это [полный состав], за исключением Оскара Бобба и Родри, они оба близки к возвращению.

Это первый раз, когда у нас будет более или менее полный состав. Я почти уверен, что, если бы примерно так было весь этот сезон, обстоятельства сложились бы иначе.

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Все комментарии
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вчера в 19:24
С потерей Родри начались все неудачи у Сити, конечно все ждут его возвращения
shlomo
shlomo
вчера в 17:00
Родри ключевой игрок... нужно быстрее его восстанавливать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:56
без Родри МанСити как черепаха без панцири.
Гость
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