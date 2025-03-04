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Защитник «Интера» Димарко получил травму бедра и выбыл на 3 недели

сегодня, 08:34

Во время матча 27-го тура Серии А между «Интером» и «Наполи» (1:1) защитник миланского клуба Федерико Димарко вынужден был покинуть поле из-за травмы бедра.

По результатам обследования, проведённого сегодня утром, у Федерико диагностировано растяжение мышц правого бедра. В ближайшие дни будет проведена повторная оценка состояния игрока.

Предполагается, что восстановление защитника «нерадзурри» займет около трёх недель. Руководство «Интера» ставит своей целью возвращение игрока к матчу с «Аталантой», запланированному на 16 марта.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:15
И это перед важными матчами в плей офф Лиги чемпионов(((
протон
протон
сегодня в 10:14
Слишком большая потеря в такой непростой период.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:36
Пожелаем Димарко скорейшего выздоровления!
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