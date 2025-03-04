Фанаты «Ювентуса» вывесили баннеры с критикой команды перед матчем Серии А

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сегодня, 08:49

На стадионе «Альянц Стэдиум», где вчера состоялся матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ювентусом» и «Вероной» (2:0), были замечены баннеры с надписями «Ищите мужчин для этой футболки. А пока играйте в желтой форме» и «Вы все приходите и уходите, мы – история футбола».

В ходе акции протеста, анонсированной ранее, ультрас клуба продемонстрировали свое несогласие с выступлением команды, освистав игроков, тренера и руководство перед началом матча.

Напомним, что команда под руководством уже выбыла из Кубка Италии и Лиги чемпионов.