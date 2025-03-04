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Фанаты «Ювентуса» вывесили баннеры с критикой команды перед матчем Серии А

сегодня, 08:49
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб ВеронаВеронаМатч завершен

На стадионе «Альянц Стэдиум», где вчера состоялся матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу между «Ювентусом» и «Вероной» (2:0), были замечены баннеры с надписями «Ищите мужчин для этой футболки. А пока играйте в желтой форме» и «Вы все приходите и уходите, мы – история футбола».

В ходе акции протеста, анонсированной ранее, ультрас клуба продемонстрировали свое несогласие с выступлением команды, освистав игроков, тренера и руководство перед началом матча.

Напомним, что команда под руководством Тиаго Мотты уже выбыла из Кубка Италии и Лиги чемпионов.

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Все комментарии
hnzr7qyc6tp2
hnzr7qyc6tp2
сегодня в 11:39
Молодцы, поддержали, так сказать...
drug01
drug01
сегодня в 11:01
Болельщики всегда хотят большего!
galem72
galem72
сегодня в 09:26
Отличный текст баннеров! Грамотно подкололи руководство и ленивых игроков.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:20
Эхххххх ....Время сейчас не то. Сейчас во главе угла деньги. Оголтелое фанатье никому не нужно, а болел привлечь можно легко, причем "правильных" болел, спокойных и платежеспособных, которые и абик по полному прайсу возьмут, и мерч, и подписку клубного ТВ. И "отравоядить" болел можно в лёгкую. Помните, какая "слава" гремела об английских болелах? И где они сейчас? Что они решают? НИ-ЧЕ-ГО!!! Платите бабки и "жричёдали". Не нравится - выходы со стадиона знаете где. А рыпнитесь, будете каждый матч в полицейском участке смотреть....... даже у нас сколько гонору было против фан-ID, как гневно кричали, как злобно топали ножками... угу, а теперь покорно и спокойно ходят, посещаемость уже превысило не только до фан-ID-шные годы, а фактически на уровне "жирного" сезона 2018-2019.....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:09
Тяжёлые времена у Старушки . Такое случается со всеми клубами мирового футбола, кризис.
Гость
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