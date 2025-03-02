«Мы хозяева стадиона» — болельщики «Факела» на выездном матче с «Химками»

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вчера, 17:28

Более 1300 болельщиков «Факела» посетили выездной матч команды в РПЛ с «Химками».

В секторе воронежского клуба во время игры был вывешен баннер со словами: «Мы хозяева стадиона». По официальным данным, всего поединок на «Арене Химки» посетили 2237 зрителей.