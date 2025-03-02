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«Мы хозяева стадиона» — болельщики «Факела» на выездном матче с «Химками»

вчера, 17:28
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Более 1300 болельщиков «Факела» посетили выездной матч команды в РПЛ с «Химками».

В секторе воронежского клуба во время игры был вывешен баннер со словами: «Мы хозяева стадиона». По официальным данным, всего поединок на «Арене Химки» посетили 2237 зрителей.

«Мы хозяева стадиона» — болельщики «Факела» на выездном матче с «Химками»

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:47
Да, но победили другие...
8h3pcus8sx3g
8h3pcus8sx3g
вчера в 17:57
Ну и зачем эти дурацкие требования к вместительности арен в рпл? Если иные клубы не могут собрать даже 2500 с учётом 1300 гостевых!!!
А иные самобытные команды вынуждены играть в чужом городе (Акрон)
Другая самобытная оманда,в своё время из-за этого умерла (Тамбов)
Третья самобытная команда несколько лет не могла зайти (Алания)
Четвёртая самобытная команда никогда не сможет привезти своим болельщикам РПЛ и являясь частной командой не поставит своей целью подняться в РПЛ (Чайка)
Зато Химки у нас имеют стадион.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:56
Странно, но у Химок нет болельщиков
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 17:56
Вот и спрашивается нахера такие команды нужны в РПЛ. Где гостей больше приезжает ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:49
А победу одержали "гости" однако)))
69Haya96
69Haya96
вчера в 17:31
Не всегда такое увидишь. Болельщиков у гостей было больше.
Гость
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