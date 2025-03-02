«Мы хозяева стадиона» — болельщики «Факела» на выездном матче с «Химками»

Более 1300 болельщиков «Факела» посетили выездной матч команды в РПЛ с «Химками».
В секторе воронежского клуба во время игры был вывешен баннер со словами: «Мы хозяева стадиона». По официальным данным, всего поединок на «Арене Химки» посетили 2237 зрителей.
А иные самобытные команды вынуждены играть в чужом городе (Акрон)
Другая самобытная оманда,в своё время из-за этого умерла (Тамбов)
Третья самобытная команда несколько лет не могла зайти (Алания)
Четвёртая самобытная команда никогда не сможет привезти своим болельщикам РПЛ и являясь частной командой не поставит своей целью подняться в РПЛ (Чайка)
Зато Химки у нас имеют стадион.
А иные самобытные команды вынуждены играть в чужом городе (Акрон)
Другая самобытная оманда,в своё время из-за этого умерла (Тамбов)
Третья самобытная команда несколько лет не могла зайти (Алания)
Четвёртая самобытная команда никогда не сможет привезти своим болельщикам РПЛ и являясь частной командой не поставит своей целью подняться в РПЛ (Чайка)
Зато Химки у нас имеют стадион.