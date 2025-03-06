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Главного тренера «Лиона» дисквалифицировали на 9 месяцев

сегодня, 08:49
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион2 : 1Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека дисквалифицирован до 30 ноября 2025 года в связи с поведением в матче 24-го тура Лиги 1 с «Брестом».

На последних минутах игры главный арбитр Бенуа Мильо отправился смотреть VAR на предмет возможного пенальти в ворота хозяев поля, что вызвало сильное недовольство португальского специалиста, который стал что-то кричать судье. Рефери подошёл к нему, чтобы показать красную карточку, но тот не успокоился, в итоге они чуть не столкнулись головами. Позже Фонсека принёс извинения за своё поведение.

Паулу также будет запрещено посещать раздевалку команды до 15 сентября включительно.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:55, ред.
Судьи убивают футбол, а тренеры-люди виноваты
хоть бы раз судью на пол года наказали
STVA 1
STVA 1 ответ happy 50 (раскрыть)
сегодня в 10:58
Ну да. Причём особенная легенда))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:32
Да поубавят наверн дискву, но, то что взбалмошный он - это факт
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:12
Слишком жестко. У судьи видать связи не плохие и обидка не сходит.
happy 50
happy 50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 09:44
Ну что делать. Моуриньо легенда.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:29
Это не Моуриньо. А Фонсека. Приговор не подлежит пересмотра
3ecyuf3b4pn8
3ecyuf3b4pn8
сегодня в 09:20
Плохо быть слабонервным
adekvat
adekvat
сегодня в 09:19
Будет учится по телефону командой рулить.
112910415
112910415
сегодня в 09:09
дядя плохо себя вёл и должен быть отшлёпан ! )
jm3jr46wh6w5
jm3jr46wh6w5
сегодня в 09:00
Эт что бы другим неповадно было кричать на судью.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:54
Как то очень строго мне кажется. Тому же Моуру могли простить.
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