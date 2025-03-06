Главного тренера «Лиона» дисквалифицировали на 9 месяцев

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека дисквалифицирован до 30 ноября 2025 года в связи с поведением в матче 24-го тура Лиги 1 с «Брестом».
На последних минутах игры главный арбитр Бенуа Мильо отправился смотреть VAR на предмет возможного пенальти в ворота хозяев поля, что вызвало сильное недовольство португальского специалиста, который стал что-то кричать судье. Рефери подошёл к нему, чтобы показать красную карточку, но тот не успокоился, в итоге они чуть не столкнулись головами. Позже Фонсека принёс извинения за своё поведение.
Паулу также будет запрещено посещать раздевалку команды до 15 сентября включительно.
хоть бы раз судью на пол года наказали
хоть бы раз судью на пол года наказали