Главного тренера «Лиона» дисквалифицировали на 9 месяцев

1741240152

сегодня, 08:49

Главный тренер «Лиона» дисквалифицирован до 30 ноября 2025 года в связи с поведением в матче 24-го тура Лиги 1 с «Брестом».

На последних минутах игры главный арбитр отправился смотреть VAR на предмет возможного пенальти в ворота хозяев поля, что вызвало сильное недовольство португальского специалиста, который стал что-то кричать судье. Рефери подошёл к нему, чтобы показать красную карточку, но тот не успокоился, в итоге они чуть не столкнулись головами. Позже Фонсека принёс извинения за своё поведение.

Паулу также будет запрещено посещать раздевалку команды до 15 сентября включительно.