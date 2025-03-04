Стало известно, за какие слова Слот получил дисквалификацию на 2 матча

Главный тренер «Ливерпуля» дисквалифицирован на 2 матча за общение с арбитрами в грубой форме после игры АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Футбольная ассоциация Англии (FA) составила отчет, в котором приводится следующая информация:

Рефери сообщил, что после финального свистка к нему подошел главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот (АС), который вышел на поле, чтобы высказать претензии бригаде рефери. Напряжение было высоким. Утверждается, что поведение АС было конфликтным и агрессивным.

Отмечается, что он использовал грубые выражения, пожимая руку арбитру, в том числе заявил, что судья «## ### (на фиг – прим. ред.) отдал им все», а затем добавил, что надеется, что тот «гордится своей работой».

Позже судья уточнил (после просмотра видеозаписи), что примерно через минуту АС вновь подошел к нему. В данном эпизоде АС вновь пожал руку рефери и сказал: «Если мы не станем чемпионами, я, ##### (блин), обвиню в этом тебя».

После этого он повернулся к лайнсмену и дважды крикнул, что это «###### (чёртов) позор». За такое поведение АС получил красную карточку.