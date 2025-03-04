Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Стало известно, за какие слова Слот получил дисквалификацию на 2 матча

сегодня, 18:44

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дисквалифицирован на 2 матча за общение с арбитрами в грубой форме после игры АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Футбольная ассоциация Англии (FA) составила отчет, в котором приводится следующая информация:

Рефери сообщил, что после финального свистка к нему подошел главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот (АС), который вышел на поле, чтобы высказать претензии бригаде рефери. Напряжение было высоким. Утверждается, что поведение АС было конфликтным и агрессивным.

Отмечается, что он использовал грубые выражения, пожимая руку арбитру, в том числе заявил, что судья «## ### (на фиг – прим. ред.) отдал им все», а затем добавил, что надеется, что тот «гордится своей работой».

Позже судья уточнил (после просмотра видеозаписи), что примерно через минуту АС вновь подошел к нему. В данном эпизоде АС вновь пожал руку рефери и сказал: «Если мы не станем чемпионами, я, ##### (блин), обвиню в этом тебя».

После этого он повернулся к лайнсмену и дважды крикнул, что это «###### (чёртов) позор». За такое поведение АС получил красную карточку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Раньери был оштрафован за критику арбитра после матча с «Порту»
Сегодня, 10:27
Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона
Вчера, 16:33
Полузащитник «Ньюкасла» может получить трёхматчевую дисквалификацию
02 марта
СлухиДзюба решил не подавать апелляцию на вердикт комитета по этике РФС
02 марта
Срок дисквалификации Моуриньо сократили
02 марта
Лаутаро Мартинес может получить дисквалификацию за богохульство
01 марта
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 20:21
Он что, по русски говорил. То, что прим. редактора, на английский не переводится.)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 20:06
Дважды сделал подход пожать руку и обматюгать судью, серьезно?) Т.е. первый раз реф стерпел, но Арне был настойчив)))
Это прям всё зафиксировано на плёнку или это сам Оливер сказал?
Странно, что после этого Слот не стал убегать и за ним не погналась дюжина британских жандармов с дубинками
Маг_тм
Маг_тм ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:48
При контакте человек лучше воспринимает информацию)
Вещий
Вещий
сегодня в 19:40
Похоже он знает "крепкие русские слова"... на английском такое не сказать...:)))
112910415
112910415
сегодня в 19:08
вполне заработал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:04
А зафик тогда руку пожимать?...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:58
Зато наверное от души сказал))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 