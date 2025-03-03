Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона

В последнее время наблюдается высокая активность переговоров между Российским футбольным союзом (РФС) и УЕФА.
Среди обсуждаемых вопросов — возможность возвращения российских футбольных клубов в европейские кубковые турниры уже в следующем сезоне, однако вероятность этого сценария оценивается как низкая.
Более реалистичным вариантом считается постепенное возвращение на международную арену женских и юношеских команд. При этом матчи, по всей видимости, будут проводиться на нейтральных полях.
Информация о сближении позиций РФС и УЕФА подтверждается несколькими независимыми источниками.