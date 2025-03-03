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Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона

сегодня, 16:33

В последнее время наблюдается высокая активность переговоров между Российским футбольным союзом (РФС) и УЕФА.

Среди обсуждаемых вопросов — возможность возвращения российских футбольных клубов в европейские кубковые турниры уже в следующем сезоне, однако вероятность этого сценария оценивается как низкая.

Более реалистичным вариантом считается постепенное возвращение на международную арену женских и юношеских команд. При этом матчи, по всей видимости, будут проводиться на нейтральных полях.

Информация о сближении позиций РФС и УЕФА подтверждается несколькими независимыми источниками.

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 18:53
Разумеется, не в этом году
vpgdf886duhz
vpgdf886duhz
сегодня в 18:49
Как-то не верится. Даже если стали сближаться с США - Европа с другой стороны.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 17:36
Поживём увидем, что да как!
zr5skazc26g2
zr5skazc26g2
сегодня в 17:06
Не стоит раньше времени радоваться,там всё так быстро меняется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:59
Сомневаюсь я, однако...
112910415
112910415
сегодня в 16:55
едва ли прямо со следующего !
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:51
А что, Трамп уже принял решение?
Сп62
Сп62
сегодня в 16:46
Свежо предание, да верится с трудом.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:45
Как говорится время покажет. Вернут хорошо. Нет, так и Бог с ними,
Вещий
Вещий
сегодня в 16:38
Все бы хорошо если бы не слово "могут"....
tqacbnx4pg59
tqacbnx4pg59
сегодня в 16:36
Пора вернуть ,но вряд ли это случится в ближайшие 5 лет
Гость
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