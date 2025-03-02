Дзюба решил не подавать апелляцию на вердикт комитета по этике РФС

По информации источника, нападающий «Акрона» Артём Дзюба не стал подавать апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза в феврале.
В начале прошлого месяца комитет по этике РФС решил оштрафовать футболиста на 250 тысяч рублей за высказывания в ноябрьском интервью «Матч ТВ», где он подверг критике ряд представителей московского «Локомотива».
Ранее президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС в связи с интервью игрока. Отмечалось, что к письму от РПЛ в орган было приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям форварда в интервью. Как уточняли в РПЛ, экспертиза была проведена по инициативе «Локо».
Игрочишко что, только матом разговаривал?...
Игрочишко что, только матом разговаривал?...