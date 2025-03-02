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Дзюба решил не подавать апелляцию на вердикт комитета по этике РФС

вчера, 20:36

По информации источника, нападающий «Акрона» Артём Дзюба не стал подавать апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза в феврале.

В начале прошлого месяца комитет по этике РФС решил оштрафовать футболиста на 250 тысяч рублей за высказывания в ноябрьском интервью «Матч ТВ», где он подверг критике ряд представителей московского «Локомотива».

Ранее президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев обратился в комитет по этике РФС в связи с интервью игрока. Отмечалось, что к письму от РПЛ в орган было приложено заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям форварда в интервью. Как уточняли в РПЛ, экспертиза была проведена по инициативе «Локо».

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 22:03
Отдайте эти 250 т.руб. специалисту по лингвистическому исследованию, который испортил 50 листов, которые потом приложили в орган.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:14
А скопинцев наверное подал бы)))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:58
Вряд ли он на 50 листов текста наговорил. А ИКСперт написАл на 50.
Игрочишко что, только матом разговаривал?...
протон
протон
вчера в 20:44
Извращенец какой то! Как можно такие вещи вытворять! Не понимаю. Он что, не женат?
протон
протон
вчера в 20:42
Ну, этой дырке не хватало еще подавать на апелляцию)))))))))). Человек по статусу своей жизни позорище, не имеет права подавать на апелляцию. Позорное пятно футбола, который спалился на рукоблудии. Факт, что он проиграет суд в чистую.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:38
Дзюба - "А что толку всё равно потом чегой то наболтаю"...)
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