Дзюба решил не подавать апелляцию на вердикт комитета по этике РФС

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вчера, 20:36

По информации источника, нападающий «Акрона» не стал подавать апелляцию на решение комитета по этике Российского футбольного союза в феврале.

В начале прошлого месяца комитет по этике РФС решил оштрафовать футболиста на 250 тысяч рублей за высказывания в ноябрьском интервью «Матч ТВ», где он подверг критике ряд представителей московского «Локомотива».