Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

Боливийский клуб лишился 33 очков

сегодня, 10:59

С боливийского клуба «Аврора» сняли 33 очка.

Такое решение дисциплинарный комитет Федерации футбола Боливии принял в связи с фальсификацией личных данных и возраста вингера Габриэля Монтаньо. В постановлении отмечается, что настоящее имя футболиста — Диего Монтаньо. При этом ему на самом деле не 20 лет, а 25.

Футболист дисквалифицирован на два года. Также под санкции попали руководители клуба, включая президента.

Стоит отметить, что лишение очков не внесёт изменения в результаты прошедшего сезона, просто команда начнёт новый турнир с отрицательным показателем. Сезон-2025 должен стартовать в апреле.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аврора
Перевод с tycsports.com
ОфициальноГлавного тренера «Лиона» дисквалифицировали на 9 месяцев
Сегодня, 08:49
ОфициальноВратарь «Милана» дисквалифицирован за неуважительное обращение к судье
Вчера, 08:59
Стало известно, за какие слова Слот получил дисквалификацию на 2 матча
04 марта
Раньери был оштрафован за критику арбитра после матча с «Порту»
04 марта
Российские клубы могут вернуться в еврокубки со следующего сезона
03 марта
Полузащитник «Ньюкасла» может получить трёхматчевую дисквалификацию
02 марта
Сортировать
Все комментарии
9j3grgrx7gr6
9j3grgrx7gr6
сегодня в 13:00
Сезон можно завершать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:51
История в какой то степенью повторилась с точностью на оборот - Здесь Дисциплинарный комитет Федерации футбола Боливии произвёл залп по "Авроре" и увы не холостыми...)
7gcghyzdceer
7gcghyzdceer
сегодня в 12:11
Непонятно с чего взялась цифра в 33 очка, почему, например, не 10 очков?
112910415
112910415
сегодня в 11:48
ох, как напрасно Диего стал Габриэлем ... )
663kcjzdy4eb
663kcjzdy4eb
сегодня в 11:21
Это ещё что! Вот у нас как-то Аврора куда круче кипиш замутила, а один Вован при этом не имя, а фамилию менял. Дак его так потом забанили, что до сих пор лежит, разбаниться не может
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:13, ред.
Мощно, 11 побед надо одержать чтобы в 0 выйти. Интересно сколько там всего туров и потенциальных очков?
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 11:12
что там у них, обязаловка какая-то по возрасту игроков?
69Haya96
69Haya96
сегодня в 11:04
Могло быть 70 очков.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:04
Есть такое вульгарное выражение - " Очком по ж...", Аврору - 33 раза - так "Отчихвостили"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 