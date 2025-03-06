Боливийский клуб лишился 33 очков

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сегодня, 10:59

С боливийского клуба «Аврора» сняли 33 очка.

Такое решение дисциплинарный комитет Федерации футбола Боливии принял в связи с фальсификацией личных данных и возраста вингера Габриэля Монтаньо. В постановлении отмечается, что настоящее имя футболиста — Диего Монтаньо. При этом ему на самом деле не 20 лет, а 25.

Футболист дисквалифицирован на два года. Также под санкции попали руководители клуба, включая президента.

Стоит отметить, что лишение очков не внесёт изменения в результаты прошедшего сезона, просто команда начнёт новый турнир с отрицательным показателем. Сезон-2025 должен стартовать в апреле.