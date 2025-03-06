Алиссон: «Возможно, игра с ПСЖ — лучшая в моей жизни»

Вратарь «Ливерпуля» в интервью источнику оценил своё выступление в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с ПСЖ в Париже (1:0).

Бразилец провёл самое большое количество сухих игр в ЛЧ (22) в составе мерсисайдцев, превзойдя рекорд Пепе Рейны.