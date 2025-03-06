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Алиссон: «Возможно, игра с ПСЖ — лучшая в моей жизни»

сегодня, 11:55
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон в интервью источнику оценил своё выступление в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с ПСЖ в Париже (1:0).

Бразилец провёл самое большое количество сухих игр в ЛЧ (22) в составе мерсисайдцев, превзойдя рекорд Пепе Рейны.

Возможно, [это лучшая игра] в моей жизни. Тренер рассказывал нам, как тяжело будет играть против ПСЖ, как хорошо они владеют мячом. Мы должны были быть готовы к страданиям. Когда вы смотрите видео соперников, вы знаете, что вас ждёт. У них столько качества.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:02
Али у тебя много таких игр, ты довольно часто выручал команду еще при Клоппе
Али - Респект!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:19
Ещё не прошли ПСЖ))) в втором матче будет ещё напряжённая игра
xmhg4upz7rm9
xmhg4upz7rm9
сегодня в 12:13
В этой игре он был лучшим.
112910415
112910415
сегодня в 12:13
одна из лучших, да
когда одни не дорабатывают, другим приходится геройствовать !
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:06, ред.
Для Алиссона лучшая а для ПСЖ обычная такая типичная игра в ЛЧ. Слишком много эмоций, как быдто для Ливерпуля это какая то невероятная победа, по игре конечно да, но по статусу Ливерпуль должен спокойно побеждать ПСЖ и спокойно оценивать игру. А спокойно если оценивать то это худшая игра для всей команды, отскок что называется, надо это признать и двигаться дальше, это было бы по взрослому для большого клуба коим себя позиционирует Ливерпуль в этом году
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:57
Были лучше. Пару раз реально спас, в остальном обычная работа
Гость
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