Алиссон: «Возможно, игра с ПСЖ — лучшая в моей жизни»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон в интервью источнику оценил своё выступление в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с ПСЖ в Париже (1:0).
Бразилец провёл самое большое количество сухих игр в ЛЧ (22) в составе мерсисайдцев, превзойдя рекорд Пепе Рейны.
Возможно, [это лучшая игра] в моей жизни. Тренер рассказывал нам, как тяжело будет играть против ПСЖ, как хорошо они владеют мячом. Мы должны были быть готовы к страданиям. Когда вы смотрите видео соперников, вы знаете, что вас ждёт. У них столько качества.
Али - Респект!!!
Али - Респект!!!
когда одни не дорабатывают, другим приходится геройствовать !
когда одни не дорабатывают, другим приходится геройствовать !