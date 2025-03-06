Дания выступает против возвращения российских команд на международную арену

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сегодня, 21:50

Менеджер по коммуникациям Датского футбольного союза (ДФС) Фредерик Палле Педерсен заявил о позиции Дании по вопросу возвращения России в международные турниры.

Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока конфликт продолжается. Независимо от формата турнира ДФС не примет участия в соревнованиях с российским участием. Датский футбол поддерживает решения МОК , УЕФА и ФИФА о запрете участия российских команд в международных турнирах и отборочных матчах.