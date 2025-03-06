Дания выступает против возвращения российских команд на международную арену

Менеджер по коммуникациям Датского футбольного союза (ДФС) Фредерик Палле Педерсен заявил о позиции Дании по вопросу возвращения России в международные турниры.
Ни одна датская футбольная команда не будет играть против России, пока конфликт продолжается. Независимо от формата турнира ДФС не примет участия в соревнованиях с российским участием. Датский футбол поддерживает решения МОК, УЕФА и ФИФА о запрете участия российских команд в международных турнирах и отборочных матчах.
ДФС подчеркивает, что Белоруссия также должна быть исключена из международного футбола, поскольку страна способствует конфликту. Если Белоруссия не будет отстранена, ДФС поднимет этот вопрос в УЕФА и ФИФА.