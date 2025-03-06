Тренера во Франции отстранили на девять месяцев. Возмутительно жёсткий приговор, нужна апелляция

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сегодня, 16:12

Плохая футбольная тенденция.

Арсен Венгер пробует убить великую игру

История тренера Фонсеки, которого французы дисквалифицировали на девять месяцев, может показаться локальным случаем. Наставник «Лиона» бодался с арбитром в матче против «Бреста». Фонсека неправ. Набросился на судью словесно и коснулся его лба и носа своей головой (не бил). А после красной карточки и выдворения тренера судья не поставил пенальти в ворота «Лиона». Можно было не кипятиться. Паулу извинился за неподобающее поведение. Эмоции и словесные нападки тянули на парочку матчей дисквалификации.

А затем Фонсека получил 9 месяцев дисквалификации. И вот здесь вспоминаем, кто выносил вердикт. Французы поступили так, поскольку хотели выслужиться перед Венгером и другими боссами ФИФА ? На днях была новость, что Арсен, отвечающий за реформы в футболе, продавливает полный запрет на общение с арбитрами. К судье может обращаться только капитан. Другой футболист или тренер, который скажет хоть слово человеку со свистком, сразу получит карточку. Вот такой ответ на провал подготовки сильных рефери.

На местах тоже деградация – судьи в Испании и Англии стали посмешищем сезона. Что делают, когда нет успешной реформы, но нужно сохранить слабую власть? Вводят запреты. Дисквалификация Фонсеки это показательная порка без повода. Намекают всем тренерам и футболистам мира, что ждёт футбол в ближайшее время. Жесткая цензура эмоций, свободы слова и любых проявлений спортивной злости. При этом собственных коррупционеров – стариков Платини и Блаттера, в УЕФА и ФИФА годами отмазывают от тюрьмы.

Бывших президентов выгоняли из футбола. Оба обложились дорогими адвокатами и получат условные наказания. Люди, которые не заметили десятки скандалов с договорными матчами в мировом футболе и обвинялись в продаже крупных турниров всем подряд, не провели вовремя ни одну успешную реформу. Они останутся на свободе. А тренера «Лиона» Фонсеку, который вспылил и заслужил 2-3 матча дисквалификации, отстранили на девять месяцев. Тогда как арбитров за грубые ошибки никогда не наказывают.

Подготовили много безумных нововведений

Проблема с 75-летним «реформатором» Венгером очень простая. На старости лет люди, которые были окружены большой властью, стараются «войти в историю». Бывший тренер «Арсенала» благодаря неумному президенту ФИФА Джанни Инфантино получил практически неограниченную власть. В новом сезоне будут тестировать изменение правила офсайда. Хотят убить футбол, разрешив нападающим забивать голы из положения вне игры. Всё ради «результативности», которая не всегда означает сильный футбольный продукт.

Офсайд будут фиксировать, только если нападающий полностью оторвался от предпоследнего игрока обороны. Если проекции тел игроков защиты и атаки на линии офсайда пересекаются хотя бы на пару сантиметров, то офсайда не будет. Проще говоря, обороняться станет практически нереально. Нападающие будут почти всем корпусом стоять за линией нынешнего офсайда. Причем в лигах, где нет VAR , станет нереально определить, выполняется ли правило Венгера. Арсен предлагает убить футбол. Также француз нападает на свободу слова.

Смешно, что желтые карточки за любую фразу в сторону судьи одобряет человек, который вечно жаловался в АПЛ . Фергюсон и Венгер – великие тренеры, легенды футбола. Но шотландец и француз соревновались в нытье. Венгер много раз возмущался на бровке в знаменитой длинной куртке. Сейчас Арсен предлагает дисквалифицировать бывших коллег за любое обращение к арбитру. Что дальше? Всех будут удалять за косой взгляд? Работает правило жизни. Нет большего поборника этики, чем бывший нарушитель законов мужского поведения.

На Евро-2024 тестировали «правило апелляций», когда с протестом к арбитрам могли обращаться только капитаны команд. Остальных имели право сразу наказать. Многие лиги, в том числе испанская, применяют новшество. Но получается лишь защита слабых рефери. На хороших арбитров редко нападают словесно. Когда судья выносит грамотные решения, то вероятность неправомерной атаки стремится к нулю. Ни один арбитр не выдаст 5 желтых карточек игрокам «Реала», когда его окружат. А игроков середняка накажут. Несправедливо.

Футболу важна победа Фонсеки в апелляции

Сначала пришли за Фонсекой, а потом придут за остальными. Инфантино не скрывает планы. Президенту ФИФА важно закрыть рты критикам и установить автократию в мировом футболе. Джанни хочет быть над законом. Уже бывал единственным кандидатом на выборах. Джанни мечтает стать законом как император. Попробует подкупить богатые клубы с деньгами. Обещает миллиард долларов участникам Клубного ЧМ в США . Победитель летнего турнира получит 100 миллионов. В ответ на выплаты попросят вредить УЕФА и создать Суперлигу?

Единственная хорошая реформа, которую получается со скрипом продавить – тренерам разрешат запрос повтора. Грамотно, но опоздали. Никто не мешал ввести это правило сразу с внедрением системы VAR . Но хотели манипулировать результатами. Мстить неугодным клубам и тренерам. Лишь сейчас заговорили о правосудии по одному пункту. Зато мечтают ввести цензуру и убить сам смысл футбола с привычными офсайдами. Опасное время для большой игры, поскольку власть захватили люди, которых волнует только собственная нажива.

Фонсеке важно подать апелляцию и отстоять право на посещение раздевалки и собственного кабинета на стадионе «Лиона». Сейчас ему это запретили. А когда в футболе случаются реальные скандалы с тренерами, как было в Италии с договорными матчами, то спускают всё на тормозах. Конте дисквалифицировали за участие в договорном матче «Сиены». Наказание было на 10 месяцев, а потом сократили до четырех. За настоящие преступления гладят по голове, а за мелкие проступки выгоняют на 9 месяцев. Так ломается система правосудия.