РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Вильягру

Вчера ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Родриго Вильягры на правах свободного агента.
По итогам заседания комитета по статусу игроков московскому клубу разрешили зарегистрировать аргентинца.
Удовлетворить заявление ЦСКА о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.
Удачных игр Родриго в ЦСКА.
Удачных игр Родриго в ЦСКА.
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А причем здесь барса? Коммент не в тему и не впопад
А причем здесь барса? Коммент не в тему и не впопад