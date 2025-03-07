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РФС разрешил ЦСКА зарегистрировать Вильягру

вчера, 18:33

Вчера ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Родриго Вильягры на правах свободного агента.

По итогам заседания комитета по статусу игроков московскому клубу разрешили зарегистрировать аргентинца.

Удовлетворить заявление ЦСКА о регистрации футболиста Родриго Романа Вильягры вне регистрационного периода. Разрешить осуществить регистрацию футболиста для участия в профессиональных соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в профессиональных соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в проводящую соревнования организацию всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:28
Добро пожаловать в семью, Родриго....
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:25
Вот и славненько !
Удачных игр Родриго в ЦСКА.
drug01
drug01
вчера в 18:50
Очень важное решение для Цска
..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:44
Bad Listener
А причем здесь барса? Коммент не в тему и не впопад
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:37
Здорово, жду не дождусь тех времён когда РФС сможет разрешить Барселоне зарегестрировать Ольмо
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:35
Хорошо что все хорошо закончилось... пусть играет в РПЛ!!!
Гость
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