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Маскерано рассказал, почему Месси пропустил два матча подряд

вчера, 10:34

Главный тренер клуба «Интер Майами» Хавьер Маскерано рассказал, почему нападающий Лионель Месси пропустил два матча команды подряд.

Что касается Лео, то я следую предписаниям медицинского штаба клуба. Они сообщили мне, что у него нет ни травм, ни ушибов. Он устал после того, как отыграл в трех матчах за шесть дней.

Многие детали [влияют], изменения в погоде, в том числе. И поскольку мы заботимся о нем и не хотим, чтобы он переутомился, мы, учитывая все риски, решили дать ему отдохнуть.

Разумеется, играть без лучшего футболиста в мире непросто. Но нам нужно двигаться вперед и уметь играть без него.

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Все комментарии
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 17:30
Молодец надо беречь себя Смотреть на его игру одно удовольствие не то что на Кристину
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
вчера в 13:20
Да на нём пахать можно.. 🤭
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 12:39
Он это делает играючи сам с ними
wrr4rzevg9nx
wrr4rzevg9nx
вчера в 12:04
Короче берегут его для более ответственных матчей , это нормальная практика
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 12:00
Нет цели у него набить пустую статистику по голам.
В эконом режиме на поле работает, бережёт себя для сборной, поддерживает форму.
протон
протон
вчера в 11:43
Это не старость. Он ещё полон сил и ещё много прекрасного покажет. Просто у него цели очень высокие. Он максимально следить за собой, готовиться к ЧМ 2026 и хочет выступить достойно. Впереди два тяжелеющих матча отбора и он бережёт себя. Он своё слово в МЛС уже сказал, так всё нормально. Отдохнёт и продолжит творить чудеса. Естественно все хотят видеть его игру, но всем не угодишь. Лучше увидеть сверкающего Месси на ЧМ, чем в каких то неважных играх. Он профессионал и точно знает, что делает.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 11:34
лучший футболист в мире БЫЛ. Сейчас он по совокупности показателей даже не в первой сотне
hzv45bj585ct
hzv45bj585ct
вчера в 11:28, ред.
Возраст. Вангую, что всё чаще Лео будут менять по ходу матча.
112910415
112910415
вчера в 11:23
это жизнь ... обычное дело
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:14
В команде куча игроков. Работай, пусть играют без Месси. И побеждают.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 11:13
Пора уже ему заняться другой деятельностью, передавать опыт молодым. У него славная футбольная карьера и опыт. Есть что передать молодым.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:02
Возраст делает своё дело .
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