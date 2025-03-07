Маскерано рассказал, почему Месси пропустил два матча подряд

Главный тренер клуба «Интер Майами» рассказал, почему нападающий пропустил два матча команды подряд.

Что касается Лео, то я следую предписаниям медицинского штаба клуба. Они сообщили мне, что у него нет ни травм, ни ушибов. Он устал после того, как отыграл в трех матчах за шесть дней.

Многие детали [влияют], изменения в погоде, в том числе. И поскольку мы заботимся о нем и не хотим, чтобы он переутомился, мы, учитывая все риски, решили дать ему отдохнуть.

Разумеется, играть без лучшего футболиста в мире непросто. Но нам нужно двигаться вперед и уметь играть без него.