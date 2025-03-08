«Барселона» хочет купить вратаря «Реала»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Барселоне».
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже обсудил данный вопрос с агентом игрока Жорже Мендешем.
Сообщается, что футболист на данный момент не намерен покидать «сливочных», а «Реал» вряд ли согласится вести переговоры с «Барселоной».
По слухам, у Лунина есть варианты развития карьеры в АПЛ.
По Барселоне согласен, а вот в Баварию - в самый раз. Нойер по здоровью надолго отлетел и для аренды Лунин там в самый кон.
По Барселоне согласен, а вот в Баварию - в самый раз. Нойер по здоровью надолго отлетел и для аренды Лунин там в самый кон.
Да и Реалу какой смысл отпускать довольно сильного вратаря, который спокойно "сидит под" Куртуа и особо не бухтит о том, что редко играет. Отпустить его в МЮ за 40 миллионов - отличная сделка, отпустить его в Барселону, которая явно больше 15 не даст - абсурд.
Да и Реалу какой смысл отпускать довольно сильного вратаря, который спокойно "сидит под" Куртуа и особо не бухтит о том, что редко играет. Отпустить его в МЮ за 40 миллионов - отличная сделка, отпустить его в Барселону, которая явно больше 15 не даст - абсурд.