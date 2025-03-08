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«Барселона» хочет купить вратаря «Реала»

вчера, 08:35

Голкипер «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Барселоне».

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже обсудил данный вопрос с агентом игрока Жорже Мендешем.

Сообщается, что футболист на данный момент не намерен покидать «сливочных», а «Реал» вряд ли согласится вести переговоры с «Барселоной».

По слухам, у Лунина есть варианты развития карьеры в АПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:21
не надо этого хотеть
Варвар7
Варвар7 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 17:29
Так и я про , что не тот случай , но "желтушным" репортёрам только, дай хотя бы небольшой инфоповод и они раздуют "из мухи слона".
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 16:31
...хорошая мысль,Старина!
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 16:30
...слишком Андрюха силён и хорош, жалко отдавать то ! И в тоже время "собакой на сене" не гоже оказаться...!!!
Baggio R.
Baggio R. ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:16
Переходы Микаэля Лаудрупа, Луиса Энрике и Фигу в свое время наделали много шума. А кто сравнению с ними Лунин?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:48
В МЮ - не вариант. Онана там ещё вывозит как может этих бездарей. Если бы не он, точно бы в шип МЮ попал.
По Барселоне согласен, а вот в Баварию - в самый раз. Нойер по здоровью надолго отлетел и для аренды Лунин там в самый кон.
протон
протон
вчера в 13:25
Через полтора-два месяца возвращается Тер Штеген. На скамейке есть свой воспитанник Пенья. Непонятно, что будут с Щесны делать - отпустят назад на пенсию или предложат ещё годик посидеть на окладе, всё таки его форма позволяет, да и как благодарность за спасение в этом сезоне.
Да и Реалу какой смысл отпускать довольно сильного вратаря, который спокойно "сидит под" Куртуа и особо не бухтит о том, что редко играет. Отпустить его в МЮ за 40 миллионов - отличная сделка, отпустить его в Барселону, которая явно больше 15 не даст - абсурд.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:32
Всё правильно.... У Хохлов принципов не бывает....
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:29
Всё же суждено Келлэхеру остаться в Ливерпуле, очень хочется надеяться. Испанцы почти как русские, любят всякое г2вно
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 09:58
Лунин уже в цене?! Удачи ему, если всё срастётся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:13
Чего-то в это верится с трудом , конечно прецеденты подобных переходов бывали, но это не толт случай, зачем делать шумиху из за ничего?)
drug01
drug01
вчера в 09:10
Если Лунев подходит то доброго пути..
mp62emqjk94k
mp62emqjk94k
вчера в 08:56
Барселоне нужен надёжный вратарь
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