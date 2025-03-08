«Барселона» хочет купить вратаря «Реала»

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вчера, 08:35

Голкипер «Реала» может продолжить карьеру в «Барселоне».

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта уже обсудил данный вопрос с агентом игрока Жорже Мендешем.

Сообщается, что футболист на данный момент не намерен покидать «сливочных», а «Реал» вряд ли согласится вести переговоры с «Барселоной».