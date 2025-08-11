В «Кристал Пэлас» признали, что им придётся продать Гуэхи

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш признал, что этим летом команда может продать защитника .

Да, клуб рассматривает предложения по нему. Поскольку его контракт истекает в конце нового сезона, мы просто не имеем права потерять Гуэхи бесплатно. Если игрок такого уровня уйдёт свободным агентом, это станет огромной проблемой. Так что мы можем продать его уже в это летнее окно в случае достойного предложения.