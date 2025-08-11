Soccer.ru
В «Кристал Пэлас» признали, что им придётся продать Гуэхи

вчера, 09:48

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш признал, что этим летом команда может продать защитника Марка Гуэхи.

Да, клуб рассматривает предложения по нему. Поскольку его контракт истекает в конце нового сезона, мы просто не имеем права потерять Гуэхи бесплатно. Если игрок такого уровня уйдёт свободным агентом, это станет огромной проблемой. Так что мы можем продать его уже в это летнее окно в случае достойного предложения.

Ранее стало известно, что Гуэхи интересен «Ливерпулю» и «Ньюкаслу».

IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:01
игрок "знаком" с АПЛ, молодой перспективный есть куда расти..с КП выиграл два трофея - почему бы не пойти на повышение, попробовать себя в ЛЧ
lk_483777
lk_483777
вчера в 10:57
Ливерпуль может сделать хорошее предложение. Красным нужны защитники как воздух, ведь и без того была потребность в ЦЗ. так еще Цимикас скорее всего покинет клуб.
Надо брать Гуэхи. Вопрос лишь в том, согласится ли он пойти в Ливерпуль или нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:07
Лучше Гуэхи продать, если есть проблемы с продлением контракта. И сохранить Эзе с любой ценой. Иначе непросто будет команде в новом сезоне.
SHEARER
SHEARER
вчера в 09:58
Сорокам надо поторопиться в его приобретение!
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:57
А почему так печально? Поищете и другого найдёте.
