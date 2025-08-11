Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиТоварищеские матчи. Сборные 2025

Дивеев — об уровне соперников сборной России: «Хорошо, что они вообще есть»

вчера, 10:07

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил уровень оппонентов сборной России в осенних товарищеских матчах.

Хорошо, что соперники у сборной России есть, будем готовиться к матчам. Будут игры с Боливией, Ираном, Катаром и Иорданией. Интереснее всего будет сыграть с Ираном и Катаром. Насколько я понимаю, у сборной Катара тренер любит, когда команда играет с мячом. Тем более в гостях играем, погода будет жаркой. Во время матча в бассейн будем бегать (улыбается).

Напомним, что ближайшую встречу российская сборная проведёт против команды Иордании 4 сентября.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов – о назначении в «Ахмат»: «Задача одна – сделать команду»
Вчера, 09:47
Станкович и Семак слабо начали сезон. Знаменитые тренеры Российской Премьер-Лиги заслужили порицание
Вчера, 09:16Roman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии8
Вратарь «Кристал Пэлас» отобрал у «Ливерпуля» трофей. Роскошный матч на «Уэмбли»
10 августаRoman Novikov в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
Нагорных — о первом месте «Локомотива»: «Никакой эйфории нет»
10 августа
Дивеев — о своём голе «Рубину»: «Мяч в голову попал»
10 августа
Мелкадзе – о Черчесове: «Ничего сверхъестественного не просит»
10 августа
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 10:50
Удачных игр Сборной,
Соперники нормальные)))).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 