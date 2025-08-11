Дивеев — об уровне соперников сборной России: «Хорошо, что они вообще есть»

Защитник ЦСКА оценил уровень оппонентов сборной России в осенних товарищеских матчах.

Хорошо, что соперники у сборной России есть, будем готовиться к матчам. Будут игры с Боливией, Ираном, Катаром и Иорданией. Интереснее всего будет сыграть с Ираном и Катаром. Насколько я понимаю, у сборной Катара тренер любит, когда команда играет с мячом. Тем более в гостях играем, погода будет жаркой. Во время матча в бассейн будем бегать (улыбается).