Николас Уильямс рассказал, почему не перешёл в «Барселону» прошлым летом

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс сообщил о причинах, по которым он не перешёл в «Барселону» прошлым летом.
«Атлетик» — моя семья. Наша связь внутри клуба невероятна. Вряд ли я найду подобную атмосферу где-либо еще. В тот момент я принял решение, которое показалось мне наиболее подходящим, меня это устраивает.
Когда чел состоялся как профи, можно делать выбор в пользу конформизма и души. Только после этого, но не до!
Когда чел состоялся как профи, можно делать выбор в пользу конформизма и души. Только после этого, но не до!
P.S. Джеррард ?)) Он выиграл ЛЧ с Ливерпулем и был в статусе одного из лучших хавов планеты. О чём речь ??!!))
P.S. Джеррард ?)) Он выиграл ЛЧ с Ливерпулем и был в статусе одного из лучших хавов планеты. О чём речь ??!!))
Что тебе нужно в 20, как правило не совсем уже нужно к 25-ти...., и совсем до фени к 30-ти. Равно как и наоборот...
Я к чему... Через года 3-4 этот парнишка, находясь уже в возрасте зрелого мужчины, будет локти кусать о своей глупости минувших лет.
Что тебе нужно в 20, как правило не совсем уже нужно к 25-ти...., и совсем до фени к 30-ти. Равно как и наоборот...
Я к чему... Через года 3-4 этот парнишка, находясь уже в возрасте зрелого мужчины, будет локти кусать о своей глупости минувших лет.
По материальной стороне дела. Барса все равно бы насыпала ему больше, чем платят в Атлетике. А вот другой вопрос смогли бы они его заявить и как бы расплачивались с самим клубом.
По материальной стороне дела. Барса все равно бы насыпала ему больше, чем платят в Атлетике. А вот другой вопрос смогли бы они его заявить и как бы расплачивались с самим клубом.
Вот именно! Может!!! Но равно как и то, что может показать и Лучшее! Почему склоняешь индивида к осторожности, когда есть все потенциальные предпосылки проявить свои Лучшие качества ? Уильямс - не Хусанов, которому с Неба упала халява засветиться в Сити. Уильямс - чемпион Европы, который упорным трудом, заметь (!) уже доказал свою профпригодность. И интерес к нему со стороны Барселоны был не пустым звуком. И интерес этот он просто про....., ибо других слов здесь не подобрать.
"...Есть примеры как люди уходили за золотом, условно говоря, как минимум в основном за этим..."
Почему акцент делаешь на материальной стороне дела ? У Барселоны щас бабла - кот наплакал. Туда стоило идти даже с понижением з/п, ведь это Б а р с е л о н а!
Не получилось бы ? Пусть! Но не попробовать себя в одном из лучших клубов Планеты - последнее дело.
Вот именно! Может!!! Но равно как и то, что может показать и Лучшее! Почему склоняешь индивида к осторожности, когда есть все потенциальные предпосылки проявить свои Лучшие качества ? Уильямс - не Хусанов, которому с Неба упала халява засветиться в Сити. Уильямс - чемпион Европы, который упорным трудом, заметь (!) уже доказал свою профпригодность. И интерес к нему со стороны Барселоны был не пустым звуком. И интерес этот он просто про....., ибо других слов здесь не подобрать.
"...Есть примеры как люди уходили за золотом, условно говоря, как минимум в основном за этим..."
Почему акцент делаешь на материальной стороне дела ? У Барселоны щас бабла - кот наплакал. Туда стоило идти даже с понижением з/п, ведь это Б а р с е л о н а!
Не получилось бы ? Пусть! Но не попробовать себя в одном из лучших клубов Планеты - последнее дело.
Есть примеры как люди уходили за золотом, условно говоря, как минимум в основном за этим, и оказывались не очень счастливыми в клубе к который перешли: Лионель Месси (в Пари Сен-Жермен), Андрей Шевченко (в Челси), и не только. А также есть примеры Франческо Тотти и Игоря Акинфеева, Василия и Алексея Березуцких, Сергея Игнашевича, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Хесуса Наваса, Джона Терри, Рауля Гонсалеса Бланко, и многих других.
Есть примеры как люди уходили за золотом, условно говоря, как минимум в основном за этим, и оказывались не очень счастливыми в клубе к который перешли: Лионель Месси (в Пари Сен-Жермен), Андрей Шевченко (в Челси), и не только. А также есть примеры Франческо Тотти и Игоря Акинфеева, Василия и Алексея Березуцких, Сергея Игнашевича, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Хесуса Наваса, Джона Терри, Рауля Гонсалеса Бланко, и многих других.
Все то, что ты перечислил - околофутбольные, непрофессиональные вещи. И если человек ( Уильямс) к своим годам не научился отделять одно от другого, то у него проблемы.
И да. Никакого холоднопрогматичного толка в моих словах нет, ибо Семья это не Работа..., а если и так, тогда это ненадолго и, как правило, чревато потерей либо одного, либо другого. Поверь.
Все то, что ты перечислил - околофутбольные, непрофессиональные вещи. И если человек ( Уильямс) к своим годам не научился отделять одно от другого, то у него проблемы.
И да. Никакого холоднопрогматичного толка в моих словах нет, ибо Семья это не Работа..., а если и так, тогда это ненадолго и, как правило, чревато потерей либо одного, либо другого. Поверь.
И следует отметить, что не у всех людей есть семья, а у некоторых она и в социальном смысле не одна, не говоря про такие вещи как соратников/товарищей и коллег/сослуживцев.
И следует отметить, что не у всех людей есть семья, а у некоторых она и в социальном смысле не одна, не говоря про такие вещи как соратников/товарищей и коллег/сослуживцев.
Барселона - топ, она себе игрока найдёт, а вот найдёшь ли ты такой клуб, вопрос.
Клуб..., семья... Чушь собачья! У человека одна семья. Сегодня в клубе ты на коне, а завтра нахрен ему не нужен ( травма, спад в игре, смена тренера и т.д.)
P.S. Дурачок, который включил Буффона раньше времени.
Барселона - топ, она себе игрока найдёт, а вот найдёшь ли ты такой клуб, вопрос.
Клуб..., семья... Чушь собачья! У человека одна семья. Сегодня в клубе ты на коне, а завтра нахрен ему не нужен ( травма, спад в игре, смена тренера и т.д.)
P.S. Дурачок, который включил Буффона раньше времени.