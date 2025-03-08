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Николас Уильямс рассказал, почему не перешёл в «Барселону» прошлым летом

вчера, 13:36

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс сообщил о причинах, по которым он не перешёл в «Барселону» прошлым летом.

«Атлетик» — моя семья. Наша связь внутри клуба невероятна. Вряд ли я найду подобную атмосферу где-либо еще. В тот момент я принял решение, которое показалось мне наиболее подходящим, меня это устраивает.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:04
А то, что хотел ЗП в 260 тысяч в неделю?
Drotik
Drotik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:33
За Тотти охотились до того как он стал чемпионом Мира, тот же Реал, он тогда и не знал, что выиграет мундиаль.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 15:30, ред.
Ну..., давай не будем приводить примеры по типу красная икра круче чёрной, поскольку я её ем.

Когда чел состоялся как профи, можно делать выбор в пользу конформизма и души. Только после этого, но не до!
Drotik
Drotik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:29
Ну и если Уильямс через год станет чемпионом Мира, ему уже некуда будет расти и ничего не надо будет?
Drotik
Drotik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:28
А Уильямс чемпион Европы. Де Росси вообще не был чемпионом Серии А, а Тотти только раз.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 15:25, ред.
Стессно не кусают, они Уже достигли Вершины (стали чемпионами мира) . Уильямс - не тот пример, ему есть (было) куда расти и что доказывать.

P.S. Джеррард ?)) Он выиграл ЛЧ с Ливерпулем и был в статусе одного из лучших хавов планеты. О чём речь ??!!))
Drotik
Drotik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:21
У меня есть сомнения, что Тотти и де Росси локти кусают, как впрочем и Джеррард.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 15:20, ред.
Не нужно всё это ?
Что тебе нужно в 20, как правило не совсем уже нужно к 25-ти...., и совсем до фени к 30-ти. Равно как и наоборот...
Я к чему... Через года 3-4 этот парнишка, находясь уже в возрасте зрелого мужчины, будет локти кусать о своей глупости минувших лет.
Drotik
Drotik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
Ну, может он самодостаточный человек, которому не нужно всё это.

По материальной стороне дела. Барса все равно бы насыпала ему больше, чем платят в Атлетике. А вот другой вопрос смогли бы они его заявить и как бы расплачивались с самим клубом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:55, ред.
"...может потом показывать худшее чем если бы принадлежал к месту (в других случаях может быть дело, а не место) которое менее подходит, к которому ничего сильного не испытывает..."

Вот именно! Может!!! Но равно как и то, что может показать и Лучшее! Почему склоняешь индивида к осторожности, когда есть все потенциальные предпосылки проявить свои Лучшие качества ? Уильямс - не Хусанов, которому с Неба упала халява засветиться в Сити. Уильямс - чемпион Европы, который упорным трудом, заметь (!) уже доказал свою профпригодность. И интерес к нему со стороны Барселоны был не пустым звуком. И интерес этот он просто про....., ибо других слов здесь не подобрать.


"...Есть примеры как люди уходили за золотом, условно говоря, как минимум в основном за этим..."

Почему акцент делаешь на материальной стороне дела ? У Барселоны щас бабла - кот наплакал. Туда стоило идти даже с понижением з/п, ведь это Б а р с е л о н а!
Не получилось бы ? Пусть! Но не попробовать себя в одном из лучших клубов Планеты - последнее дело.
Вещий
Вещий
вчера в 14:50
Хорошо что такая преданность....удачи в играх.
Drotik
Drotik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:50
Навас же ушёл за большей зарплатой в МС. Раулю некуда было идти, т.к. он играл в самом великом клубе и выигрывал все значимые трофеи. Березуцкие не воспитанники ЦСКА, сидели бы в Торпедо-Зил в своей семье. Для Терри вовремя Абрамович пришел, в итоге Челси стал топ-клубом. А в более Великие клубы из Европы его и не звали.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Drotik (раскрыть)
вчера в 14:46
Это примеры последовательной лояльности к клубу выражаемой в очень долгом выступлении за него, также в отдельных случаях там было отторжение вариантов которые в чём-то были значительно выгоднее для карьеры, в плане уровня лиг, клубов и заработных плат, но футболисты нередко такое всё равно не видят решающим и не уходят из клубов к которым испытывают преданность, которые им дороги, важны, к клубам в которых им комфортно и радостно играть.
Drotik
Drotik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:46
И как я упустил шл... Игнашевича, который из приличного ЛОКО Палыча сбежал, не став продлевать контракт и побежав за большей зарплатой в ЦСКА.
Drotik
Drotik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:40
Какие-то неуместные примеры. Березуцкие, Рауль, Кьелинни, Бонуччи, Навас, Терри. Это примеры чего?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:36
В этом есть и такой аспект, что идя сугубо или почти исключительно за выгодой человек, в том числе в футболе, может потом показывать худшее чем если бы принадлежал к месту (в других случаях может быть дело, а не место) которое менее подходит, к которому ничего сильного не испытывает, и тогда ни ему, ни новому клубу сильно хорошо от этого не будет, если только это не будет вариантом с высокоэффективностью мотивированной на значительные результаты исходя из меркантильных и/или тщеславных побуждений, своего рода высококлассный наёмник последовательно показывающий себя с лучшей стороны и приносящий выгоду своей работой целью которой является что-то не связанное с положительным отношением или высокой преданностью делу или месту.

Есть примеры как люди уходили за золотом, условно говоря, как минимум в основном за этим, и оказывались не очень счастливыми в клубе к который перешли: Лионель Месси (в Пари Сен-Жермен), Андрей Шевченко (в Челси), и не только. А также есть примеры Франческо Тотти и Игоря Акинфеева, Василия и Алексея Березуцких, Сергея Игнашевича, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Хесуса Наваса, Джона Терри, Рауля Гонсалеса Бланко, и многих других.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 14:14, ред.
Да, Базз, именно так. Так и стоит поступить, если ты взрослый, самодостаточный и тебе Судьба дала шанс показать себя и ответить самому себе на вопрос , чего ты реально стоишь, как игрок.
Все то, что ты перечислил - околофутбольные, непрофессиональные вещи. И если человек ( Уильямс) к своим годам не научился отделять одно от другого, то у него проблемы.

И да. Никакого холоднопрогматичного толка в моих словах нет, ибо Семья это не Работа..., а если и так, тогда это ненадолго и, как правило, чревато потерей либо одного, либо другого. Поверь.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:06
А если человек терпеть не может какой-то формально и/или реально более сильный клуб? Если человек давал обещание играть за какой-то клуб как можно дольше/всегда? Если человеку было бы не по душе играть в какой-то лиге и/или жить в какой-то стране или городе/поселении? Тогда тоже всё равно надо смотреть холодно-прагматически и по-оппортунистски подходить к выбору карьерного пути?

И следует отметить, что не у всех людей есть семья, а у некоторых она и в социальном смысле не одна, не говоря про такие вещи как соратников/товарищей и коллег/сослуживцев.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:52
В принципе объяснил всё доходчиво. Но думаю ещё сыграла роль его отказа нестабильная финансовая обстановка в клубе
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:50
Респект тебе и уважение . Красавчик.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:50, ред.
Дурачок, который своей глупостью ещё и хвастается ( имхо ). Когда такой шанс ещё выпадет..., и выпадет ли вообще ??!! ( facepalm )
Барселона - топ, она себе игрока найдёт, а вот найдёшь ли ты такой клуб, вопрос.

Клуб..., семья... Чушь собачья! У человека одна семья. Сегодня в клубе ты на коне, а завтра нахрен ему не нужен ( травма, спад в игре, смена тренера и т.д.)

P.S. Дурачок, который включил Буффона раньше времени.
Гость
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