Николас Уильямс рассказал, почему не перешёл в «Барселону» прошлым летом

Нападающий «Атлетика» сообщил о причинах, по которым он не перешёл в «Барселону» прошлым летом.

«Атлетик» — моя семья. Наша связь внутри клуба невероятна. Вряд ли я найду подобную атмосферу где-либо еще. В тот момент я принял решение, которое показалось мне наиболее подходящим, меня это устраивает.