ЦСКА и «Локомотив» стали фаворитами чемпионской гонки РПЛ по версии Opta

Суперкомпьютер Opta Sports определил фаворитов Российской Премьер-Лиги спустя 4 сыгранных тура.
С вероятностью в 25% победу в соревновании одержат ЦСКА или «Локомотив».
Санкт-Петербургский «Зенит», до начала сезона являющийся главным претендентом на чемпионство и набравший тогда в исследовании 40%, сейчас занимает третью строчку с вероятностью на победу в 21%.
Суперкомпьютера Opta Sport выпишут штраф.....как хотят оштрафовать Ахмат после победы над лазурными .....якобы за использование аудиосистемы оповещения стадиона для поддержки команды во время матча.....не умеют достойно проигрывать на берегах Невы.
Да здравствует КИБЕРНЕТИКА)))).
