Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

ЦСКА и «Локомотив» стали фаворитами чемпионской гонки РПЛ по версии Opta

вчера, 11:05

Суперкомпьютер Opta Sports определил фаворитов Российской Премьер-Лиги спустя 4 сыгранных тура.

С вероятностью в 25% победу в соревновании одержат ЦСКА или «Локомотив».

ЦСКА и «Локомотив» стали фаворитами чемпионской гонки РПЛ по версии Opta

Санкт-Петербургский «Зенит», до начала сезона являющийся главным претендентом на чемпионство и набравший тогда в исследовании 40%, сейчас занимает третью строчку с вероятностью на победу в 21%.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Реал» внедрил искуственный интелект для предотвращения травм футболистов
10 августа
Власти Мордовии закупили оборудование для Fan ID на арене в Саранске
03 июля
Суперкомпьютер Opta обновил шансы команд на победу в Клубном ЧМ
02 июля
Хаби Алонсо начал использовать дроны при работе в «Реале»
22 июня
Непомнящий: «Судьи уже сами запутались в том, как и куда судить»
31 мая
Против «Реала» было принято 16 решений VAR в Ла Лиге, против «Барсы» — 7
30 мая
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 13:48
    oFANATo
    oFANATo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 13:02, ред.
    Сейчас за такую информацию от
    Суперкомпьютера Opta Sport выпишут штраф.....как хотят оштрафовать Ахмат после победы над лазурными .....якобы за использование аудиосистемы оповещения стадиона для поддержки команды во время матча.....не умеют достойно проигрывать на берегах Невы.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:04
    Этот суперкомп ничего не знает о грядущем юбилее и нравах фраера и гопника Шурика
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 11:50
    Прогноз ОБС ( Одна Бабка Сказала ) неожиданно совпал.
    Да здравствует КИБЕРНЕТИКА)))).
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:42
    Еще 100 раз эта ёпта передумает)) знаем-знаем
    Capral
    Capral ответ Comentarios (раскрыть)
    вчера в 11:32
    Похоже...)))
    Comentarios
    Comentarios ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:29
    Они не знают что такое матрица высшая математика
    Capral
    Capral
    вчера в 11:24
    Ну до чего же тупая железяка. И какой только поц её программирует...
    ABir
    ABir
    вчера в 11:23
    А по подробнее, что обозначают эти цифры в таблице?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 11:08
    О , епту включили !
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     