ЦСКА и «Локомотив» стали фаворитами чемпионской гонки РПЛ по версии Opta

1754899555

вчера, 11:05

Суперкомпьютер Opta Sports определил фаворитов Российской Премьер-Лиги спустя 4 сыгранных тура.

С вероятностью в 25% победу в соревновании одержат ЦСКА или «Локомотив».

Санкт-Петербургский «Зенит», до начала сезона являющийся главным претендентом на чемпионство и набравший тогда в исследовании 40%, сейчас занимает третью строчку с вероятностью на победу в 21%.