КДК РФС не будет рассматривать поведение Станковича в матче с «Локомотивом»

вчера, 11:22

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не станет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива».

Об этом сообщил глава комитета :

Рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» и «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча. Будет ли рассмотрено поведение Станковича? Не будет. В протоколе ничего нет.

Напомним, что наставник «красно-белых» после завершения первого тайма схватил защитника «железнодорожников» Сесара Монтеса, предъявляя ему претензии по поводу одного из игровых эпизодов.