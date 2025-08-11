КДК РФС не будет рассматривать поведение Станковича в матче с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не станет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива».
Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц:
Рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» и «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча. Будет ли рассмотрено поведение Станковича? Не будет. В протоколе ничего нет.
Напомним, что наставник «красно-белых» после завершения первого тайма схватил защитника «железнодорожников» Сесара Монтеса, предъявляя ему претензии по поводу одного из игровых эпизодов.
Это дно полное, он позорит команду.
Какой он пример подаёт игрокам?
Если главному тренеру можно кидаться на соперников, то какой спрос с игроков.
Если на поле произошла заварушка, то главный должен приструнить игроков, а не первым лететь с кулаками.
А Станкович ответит не переживай, его уже жизнь наказала, по его состоянию это заметно.
