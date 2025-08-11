Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: КДКРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

КДК РФС не будет рассматривать поведение Станковича в матче с «Локомотивом»

вчера, 11:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза не станет рассматривать поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива».

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц:

Рассмотрим скандирование болельщиками «Локомотива» и «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча. Будет ли рассмотрено поведение Станковича? Не будет. В протоколе ничего нет.

Напомним, что наставник «красно-белых» после завершения первого тайма схватил защитника «железнодорожников» Сесара Монтеса, предъявляя ему претензии по поводу одного из игровых эпизодов.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноКДК оштрафовал ЦСКА и «Краснодар» на 100 тысяч за неподобающее поведение
07 августа
КДК может наказать ЦСКА за «неподобающее поведение» в матче с «Зенитом»
04 августа
КДК рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака»
04 августа
15 игроков молодёжки «Спартака» были оштрафованы за кричалку про ЦСКА
25 июля
«Торпедо» наказано за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Кононова
25 июля
«Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча против «Динамо» Мх
25 июля
Сортировать
Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:19, ред.
Наверно он хочет,чтобы быстрее с ним разорвали контракт и свалить с отступными.Пусть работает,успокоится и работает,только 4 тура прошло.Придет другой,ничего не изменится.
Брулин
Брулин
вчера в 13:51
Протокол спёр для новой книги журналист Р.
7p296hdq28sr
7p296hdq28sr
вчера в 13:36
Как говорится, что можно взять с Истерички.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:09
Замечания можно делать подростками 10-12 лет. А матерому быдлогану только по башке, либо штрафом большим
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ABir (раскрыть)
вчера в 11:53
Если главный тренер начинает прыгать на игроков чужой команды, это значит у него с нервами не всё впорядке.
Это дно полное, он позорит команду.
Какой он пример подаёт игрокам?
Если главному тренеру можно кидаться на соперников, то какой спрос с игроков.
Если на поле произошла заварушка, то главный должен приструнить игроков, а не первым лететь с кулаками.
А Станкович ответит не переживай, его уже жизнь наказала, по его состоянию это заметно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:44
В КДК уже и рассматривать его психи не хотят))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:42
Его поведение только в психушке разбирать надо.
Видимо туда материалы днла и отправили.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:41
Почему никто из должностных лиц Спартака не сделает тренеру замечание?
ABir
ABir
вчера в 11:38
Если Станкович предъявил, значит было за что. Придется отвечать.
Vilar
Vilar
вчера в 11:32
Станкович, скоро будет в сводках МВД, если будет продолжать буйствовать. Ведь, расцарапал живот Сесару Монтесу, это может квалифицироваться, как лёгкое телесное повреждение. Не подсказали парню написать заявление в полицию и загремел бы дурелом на 15 суток. Спартаковцы отдохнули бы от припадочного гл.тренера.
Capral
Capral
вчера в 11:26
А чего его разбирать, он уже- с вещами и на выход...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 