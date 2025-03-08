Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» готов продать Каземиро

«Манчестер Юнайтед» готов продать хавбека Каземиро.
За трансфер «дьяволы» намерены получить 15 миллионов фунтов стерлингов.
Продажа игрока может помочь МЮ избежать убытков и нарушения финансового регламента АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» готов продать хавбека Каземиро.
За трансфер «дьяволы» намерены получить 15 миллионов фунтов стерлингов.
Продажа игрока может помочь МЮ избежать убытков и нарушения финансового регламента АПЛ.
Ман Юнайтед ...! Уж и так ремни поджали,дальше некуда!!!
Ман Юнайтед ...! Уж и так ремни поджали,дальше некуда!!!