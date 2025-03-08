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Стало известно, за какую сумму «Манчестер Юнайтед» готов продать Каземиро

вчера, 16:48

«Манчестер Юнайтед» готов продать хавбека Каземиро.

За трансфер «дьяволы» намерены получить 15 миллионов фунтов стерлингов.

Продажа игрока может помочь МЮ избежать убытков и нарушения финансового регламента АПЛ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:27
Прям жестко так потребуют 15 лямов за предпенсионера, даже кулаком по столу стукнут ... А если не согласится никто, тогда в 26-м году отпустят свободным агентом и спишут 60 лямов на убытки ... Прям гении трансферов , че уж там
galem72
galem72
вчера в 18:40, ред.
От бразила нужно всяко избавляться в летнее окно. На целый матч в АПЛ его давно уже не хватает, а получает он как 5 полезных игроков основы. Хотя бы спасти прописанные в контракте 20млн + выручить с продажи. Самый смак — в пустыню! Там как раз играть не нужно и получать за это можно прилично. Чисто для рекламы сбитый лётчик...
Катерина Грачкина
Катерина Грачкина
вчера в 18:07
Каземиро хоть и не молод, но другой клуб только выиграет от его подписания
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:22, ред.
У Манчестер Юнайтед большие проблемы и с игрой, и с результатами - трофеи, судя по всему, им не светят. Каземиро уже за тридцать, но он бразилец и мастерство никуда не делось. Специальность опорника по прежнему востребована, так что без работы он не останется... Можно перейти в клуб попроще.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:20
3а 15 его не купят .... дай Бог за 10 как потолок.
shur
shur
вчера в 16:52
...вот уж не думал, что Каземиро погоду сделает в финансовой сфере
Ман Юнайтед ...! Уж и так ремни поджали,дальше некуда!!!
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