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Тренер «Боруссии» жёстко поговорил с игроками на встрече в воскресенье

вчера, 11:59

По информации источника, главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач после поражения от «Аугсбурга» (0:1) жёстко поговорил с футболистами.

После обязательной разминки в воскресенье хорват собрал команду на видеосессию. Его речь длилась около получаса, что больше, чем обычно. Тон при этом был более грубым и громким. В своей речи Ковач дал понять, что время оправданий прошло. Игроки должны посмотреть на себя в зеркало и тщательно проанализировать свою роль в текущих неудачах команды. Кроме того, было подчеркнуто, что в составе могут быть и, вероятно, будут кадровые изменения.

Тренер также высказался за проведение командного вечера со всем составом. Он хочет, чтобы игроки поговорили друг с другом и снова укрепили командный дух.

Отмечается, что последний общекомандный вечер у дортмундцев был летом. С тех пор проходили только небольшие кофейные посиделки.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:44
Главное чтобы это помогло.
112910415
112910415
вчера в 12:39
кнутом и пряником, как положено ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:11
Посмотрим, как команда поняла слова наставника))) Лилль не просто будет победить
69Haya96
69Haya96
вчера в 12:10
После Клоппа в этой команде не было энтузиазма, и это было очень давно.
Гость
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