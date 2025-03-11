Тренер «Боруссии» жёстко поговорил с игроками на встрече в воскресенье

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вчера, 11:59

По информации источника, главный тренер дортмундской «Боруссии» после поражения от «Аугсбурга» (0:1) жёстко поговорил с футболистами.

После обязательной разминки в воскресенье хорват собрал команду на видеосессию. Его речь длилась около получаса, что больше, чем обычно. Тон при этом был более грубым и громким. В своей речи Ковач дал понять, что время оправданий прошло. Игроки должны посмотреть на себя в зеркало и тщательно проанализировать свою роль в текущих неудачах команды. Кроме того, было подчеркнуто, что в составе могут быть и, вероятно, будут кадровые изменения.

Тренер также высказался за проведение командного вечера со всем составом. Он хочет, чтобы игроки поговорили друг с другом и снова укрепили командный дух.

Отмечается, что последний общекомандный вечер у дортмундцев был летом. С тех пор проходили только небольшие кофейные посиделки.