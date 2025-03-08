Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Лига Два 2024/2025

Игра английской Лиги Два стартовала с задержкой из-за лисы

вчера, 23:56
Транмер РоверсЛоготип футбольный клуб Транмер Роверс2 : 1Логотип футбольный клуб Бромлей (Лондон)БромлейМатч завершен

Начало матча английской Лиги Два между «Транмер Роверс» и «Бромлей» (2:1) было отложено на 6 минут из-за необычного инцидента.

Дело в том, что на поле появилась лиса, которая оказалась в штрафной площади. Об этом сообщил официальный аккаунт гостей в Сети «X». Игра изначально должна была стартовать в 15:00 по местному времени, но в конечном итоге началась в 15:06.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноОбладатель премии Грэмми Boi-1da стал амбассадором сборных Канады
05 марта
СлухиГлавный тренер «Милана» посадил футболистов на диету из-за лишнего веса
05 марта
Симеоне пригласил на матч игроков клуба-соперника по Кубку Испании
03 марта
Зидан посетил матч второй испанской лиги с участием своих сыновей
03 марта
Нападающий «Борнмута» пробил пенальти без разбега
02 марта Видео
«Аль-Наср» просил перенести матч из-за угрозы жизни Криштиану Роналду
01 марта
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:27
лиса как символ футбольной хитрости !
видимо, тренер хозяев не успевал закончить гениальную предматчевую установку !
cjzekjafz7tb
cjzekjafz7tb
сегодня в 05:44
Это был скаут Лестера.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:32
Интересно, её хоть отпустили?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01, ред.
Смех , смехом , а ведь кто то ушёл с мехом...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 