Игра английской Лиги Два стартовала с задержкой из-за лисы

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вчера, 23:56

Начало матча английской Лиги Два между «Транмер Роверс» и «Бромлей» (2:1) было отложено на 6 минут из-за необычного инцидента.

Дело в том, что на поле появилась лиса, которая оказалась в штрафной площади. Об этом сообщил официальный аккаунт гостей в Сети «X». Игра изначально должна была стартовать в 15:00 по местному времени, но в конечном итоге началась в 15:06.