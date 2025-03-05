Обладатель премии Грэмми Boi-1da стал амбассадором сборных Канады

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сегодня, 10:57

Продюсер и автор песен Boi-1da, удостоенный премии Грэмми, станет первым музыкальным амбассадором национальных сборных Канады.

Сотрудничество будет включать в себя работу над программой Perfect Pitch, направленной на объединение канадских талантов и футбольных болельщиков по всему миру. В партнёрстве с Infinity Records будет выпущена серия гимнов, которые прославляют страсть как к музыке, так и к футболу по всей стране, готовящейся к совместному с США и Мексикой проведению чемпионата мира 2026 года.

Доходы, полученные от программы, будут переданы в фонд Canada Soccer Foundation в пользу молодёжных футбольных программ по всей Канаде.