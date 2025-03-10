Игроки «Барселоны» и «Реала» станут президентами клуба медийной лиги

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сегодня, 01:11

Франция стала пятой страной, где будет проводиться медиафутбольный турнир Kings League.

Изначально соревнование появилось в Испании в 2022 году и было создано бывшим защитником «Барселоны» Жераром Пике совместно с видеоблогером Ибаи Льяносом. Такие лиги также есть в Америке, Италии и Бразилии.

Во французской лиге будут представлены выдающиеся и влиятельные фигуры из мира стриминга, такие как AmineMaTue, который возглавит одну из команд. Также президентами одного из клубов будут защитник «Барселоны» и полузащитник мадридского «Реала» .