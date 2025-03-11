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РФС внёс изменения в процедуру жеребьёвки Кубка России

вчера, 14:27

Российский футбольный союз на заседании бюро исполкома, которое прошло 10 марта, принял решение утвердить изменения в регламент Кубка России сезона 2024/25.

Поправки касаются порядка проведения жеребьёвки: она определит всю сетку оставшейся части соревнования до Суперфинала. Жеребьёвка пройдёт 12 марта по окончании матча между ЦСКА и «Динамо» в прямом эфире телеканала «Матч Премьер».

В результате жеребьёвки определятся:

– пары и хозяева в матчах первого этапа 1/2 финала раунда плей-офф нижней сетки (Путь регионов)

– возможные пары второго этапа 1/2 финала раунда плей-офф нижней сетки (Путь регионов) – хозяева в финальных матчах верхней (Путь РПЛ) и нижней (Путь регионов) сеток.

Изменения в порядок проведения жеребьёвки внесены для того, чтобы расписание игр заключительных туров Премьер-Лиги было составлено оптимальным образом для клубов с ограниченным авиасообщением.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:44
ну внёс и внёс ...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:37
"Бедный" Кубок , скольким же изменением и экспериментам он подвергся)
Гость
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