Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии

Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.
Пары:
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
«Престон» — «Астон Вилла»
«Борнмут» — «Манчестер Сити»
«Брайтон» — «Ноттингем Форест»/«Ипсвич»
Матчи будут сыграны в период с 28 по 31 марта.
Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.
Пары:
«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
«Престон» — «Астон Вилла»
«Борнмут» — «Манчестер Сити»
«Брайтон» — «Ноттингем Форест»/«Ипсвич»
Матчи будут сыграны в период с 28 по 31 марта.
Мне искринне жаль Сорок,думал через тернии к звёздам, ошибся!!!
Мне искринне жаль Сорок,думал через тернии к звёздам, ошибся!!!