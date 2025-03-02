Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии

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вчера, 22:43

Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.

Пары:

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

«Престон» — «Астон Вилла»

«Борнмут» — «Манчестер Сити»

«Брайтон» — «Ноттингем Форест»/«Ипсвич»

Матчи будут сыграны в период с 28 по 31 марта.