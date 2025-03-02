Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖеребьёвкиАнглия. Кубок 2024/2025

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии

вчера, 22:43

Прошла жеребьёвка 1/4 финала Кубка Англии.

Пары:

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
«Престон» — «Астон Вилла»
«Борнмут» — «Манчестер Сити»
«Брайтон» — «Ноттингем Форест»/«Ипсвич»

Матчи будут сыграны в период с 28 по 31 марта.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Деку: «С „Бенфикой“ мы уже играли, нам было очень непросто»
21 февраля
ОфициальноСтали известны итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги конференций
21 февраля Фото
ОфициальноСтали известны итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы
21 февраля
ОфициальноСостоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов
21 февраля Фото
ОфициальноСтал известен соперник «Аль-Насра» Роналду в 1/8 плей-офф азиатской ЛЧ
18 февраля
«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании
12 февраля
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:09
Без Ливерпуля скучно
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:05
Желаю хорошей борьбы!!!
протон
протон ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:23
А давайте дружно поболеем за МС )
протон
протон
вчера в 23:21
Астон Вилла и МС разыграют кубок
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:17
...а что, это вполне шанс для МС, чем чёрт не шутит, даже дойдя до финала многое зачтётся и забудется в глазах болел на Гвардиолу!
Мне искринне жаль Сорок,думал через тернии к звёздам, ошибся!!!
Fulham
Fulham ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 23:10
Ты сделал правильный выбор!
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
вчера в 23:03
Престон - Вилла - это история!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:00
за Брайтон))
drug01
drug01
вчера в 22:59
Буду болеть за Фулхэм!?
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:48
Ну вот и "карты в руки" МС...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 