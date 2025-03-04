Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Спартака» на чемпионство с 17,5% до 28%

Суперкомпьютер Opta подсчитал, что по итогам 19 туров вероятность того, что «Спартак» займёт первое место, составляет 27,9%.
После предыдущего тура вероятность чемпионства «красно-белых» составляла 17,5%.
Лидером по-прежнему остаётся «Зенит» с вероятностью чемпионства 37,8%. «Краснодар» занимает вторую позицию с оценкой в 26,3%.
Тупо смотрит на таблицу и слегка меняет процентовку.
Возьмите меня на Соккер таким провидцем, вам дешевле обойдётся, чем эти данные искать...
Тупо смотрит на таблицу и слегка меняет процентовку.
Возьмите меня на Соккер таким провидцем, вам дешевле обойдётся, чем эти данные искать...