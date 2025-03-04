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Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Спартака» на чемпионство с 17,5% до 28%

сегодня, 12:19

Суперкомпьютер Opta подсчитал, что по итогам 19 туров вероятность того, что «Спартак» займёт первое место, составляет 27,9%.

После предыдущего тура вероятность чемпионства «красно-белых» составляла 17,5%.

Лидером по-прежнему остаётся «Зенит» с вероятностью чемпионства 37,8%. «Краснодар» занимает вторую позицию с оценкой в 26,3%.

Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Спартака» на чемпионство с 17,5% до 28%

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 15:06
Классный компьютер. Сильно не заморачивается, не тратит зря энергию, взглянул на таблицу и подкорректировал прогноз. Причём прогноз у него не окончательный, как должно быть (сказал, значит сказал), а как семь пятниц на неделе. После следующего тура ждите новый, подкорректированный, прогноз.)
112910415
112910415
сегодня в 14:05
полностью гениальный компьютер ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:46
Насколько же "умён" этот суперкомпьютер.
Тупо смотрит на таблицу и слегка меняет процентовку.
Возьмите меня на Соккер таким провидцем, вам дешевле обойдётся, чем эти данные искать...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:35, ред.
Дайте..., дайте кирку и лопату этим ай-тишникам! Пусть лучше лед у подъезда отобьют, да снег пошвыряют. Толку больше будет.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:34
Подождите , подождите - похоже суперкомпьютер Opta сам немного запутался . Насколько понимаю 27,9% чуток побольше , чем 26,3%. . Из этого следует , что программистам обслуживающих "Оппу" следует перезагрузить компьютер и тщательно проверить шансы команд на данный момент претендующих на вторую позицию в данном рейтинге...)))
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