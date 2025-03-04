Суперкомпьютер Opta увеличил шансы «Спартака» на чемпионство с 17,5% до 28%

1741079950

сегодня, 12:19

Суперкомпьютер Opta подсчитал, что по итогам 19 туров вероятность того, что «Спартак» займёт первое место, составляет 27,9%.

После предыдущего тура вероятность чемпионства «красно-белых» составляла 17,5%.

Лидером по-прежнему остаётся «Зенит» с вероятностью чемпионства 37,8%. «Краснодар» занимает вторую позицию с оценкой в 26,3%.