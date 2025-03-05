Игроки из РПЛ попали в рейтинг футболистов с наибольшим ростом стоимости

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вчера, 21:30

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) опубликовал рейтинг футболистов не из топ-лиг с наибольшим ростом трансферной стоимости. В топ-5 вошли:

(«Порту»), стоимость – 68,6 млн евро (+39 млн);

(«Палмейрас») – 60,3 млн евро (+30,2 млн);

(«Бенфика») – 39,1 млн евро (+28,4 млн);

(«Бенфика») – 36,5 млн евро (+25,1 млн);

(«Фейеноорд») – 30,7 млн евро (+22,8 млн).