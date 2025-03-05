Игроки из РПЛ попали в рейтинг футболистов с наибольшим ростом стоимости

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг футболистов не из топ-лиг с наибольшим ростом трансферной стоимости. В топ-5 вошли:
Саму Омородион («Порту»), стоимость – 68,6 млн евро (+39 млн);
Эстевао («Палмейрас») – 60,3 млн евро (+30,2 млн);
Альваро Каррерас («Бенфика») – 39,1 млн евро (+28,4 млн);
Томас Араухо («Бенфика») – 36,5 млн евро (+25,1 млн);
Антони Миламбо («Фейеноорд») – 30,7 млн евро (+22,8 млн).
Из РПЛ в первую сотню списка попали: игроки «Зенита» Луис Энрике – подорожал на 10,2 млн евро (до 30,9 млн), Педро – на 6,3 млн евро (до 23,9 млн) и футболист «Локомотива» Алексей Батраков – на 7 млн евро (до 11,3 млн).
Как там с ценой у Андрюхи за этот период?
Как там с ценой у Андрюхи за этот период?