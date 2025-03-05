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Игроки из РПЛ попали в рейтинг футболистов с наибольшим ростом стоимости

вчера, 21:30

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг футболистов не из топ-лиг с наибольшим ростом трансферной стоимости. В топ-5 вошли:

Саму Омородион («Порту»), стоимость – 68,6 млн евро (+39 млн);

Эстевао («Палмейрас») – 60,3 млн евро (+30,2 млн);

Альваро Каррерас («Бенфика») – 39,1 млн евро (+28,4 млн);

Томас Араухо («Бенфика») – 36,5 млн евро (+25,1 млн);

Антони Миламбо («Фейеноорд») – 30,7 млн евро (+22,8 млн).

Из РПЛ в первую сотню списка попали: игроки «Зенита» Луис Энрике – подорожал на 10,2 млн евро (до 30,9 млн), Педро – на 6,3 млн евро (до 23,9 млн) и футболист «Локомотива» Алексей Батраков – на 7 млн евро (до 11,3 млн).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:54
Подорожали / подешевели... Ну и чё ? Играть стали лучше ? Да нихрена подобного. Ценники на наших, как на сметану в Магните: то подымут, то снизят, когда срок хранения истекает...
Vilar
Vilar
вчера в 23:48
По игрокам РПЛ цифры от балды, такое впечатление, что они сами рост придумали.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:02
Умяров там не подорожал? Хорошо играет говорят последнее время, лучше чем когда либо в карьере
Джохар Ву
Джохар Ву ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:59
Барселона за ним уже выехала)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:10
Лидер РПЛ, конечно, Зенит... Прежде всего потому, что изначально за игроков клуб из Питера прилично переплатил. Почему так подорожал Батраков? Не знаю - поверю в это только тогда, когда какой-нибудь клуб предложит за Алексея Локомотиву сумму, указанную в рейтинге.
протон
протон
вчера в 22:05, ред.
    Вещий
    Вещий
    вчера в 21:52
    А теперь бы увидеть рейтинг кто подешевел.... Россиян бы стало больше бы...
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:50
    Омородион точно следующий сезон не в Порту начнет!
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 21:49
    в лидерах роста легионеры
    протон
    протон
    вчера в 21:47
    Занятно, что Педро игрок запаса, сменщик Мостового.
    Как там с ценой у Андрюхи за этот период?
    Гость
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