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Стало известно, что сказал Хулиан Альварес после пенальти в ворота «Реала»

вчера, 21:18
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился после серии пенальти

Стало известно, что сказал нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес после пенальти в ворота «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, где он сделал два касания мяча во время одиннадцатиметрового.

Может быть, я сделал два касания. Я не знаю, но это может быть.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:39
Молодец, честно ответил
shur
shur
вчера в 21:36
....."Я не знаю, но это может быть".
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:24
Если не знаешь посмотри видео
протон
протон
вчера в 21:24
Что-то я реально не понимаю, что за дичь творится?
Включаем 114:30 = отличный повтор, на котором прекрасно видно, как Корреа жестко наступает на ногу Диасу в своей штрафной, из-за чего тот падает = никакой симуляции там нет и близко. В итоге забирает мяч у упавшего игрока и пытается разогнать атаку, а ВАР молчит = что это такое было??? Марчиньяк стоит в 2-х метрах и всё это видит, но тоже ничего не делает.
И почему ненавистники Реала делают вид, что у них проблемы со зрением, и они якобы не видели этот повтор?
Гость
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