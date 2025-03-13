Стало известно, что сказал Хулиан Альварес после пенальти в ворота «Реала»

Стало известно, что сказал нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес после пенальти в ворота «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, где он сделал два касания мяча во время одиннадцатиметрового.
Может быть, я сделал два касания. Я не знаю, но это может быть.
Включаем 114:30 = отличный повтор, на котором прекрасно видно, как Корреа жестко наступает на ногу Диасу в своей штрафной, из-за чего тот падает = никакой симуляции там нет и близко. В итоге забирает мяч у упавшего игрока и пытается разогнать атаку, а ВАР молчит = что это такое было??? Марчиньяк стоит в 2-х метрах и всё это видит, но тоже ничего не делает.
И почему ненавистники Реала делают вид, что у них проблемы со зрением, и они якобы не видели этот повтор?
Включаем 114:30 = отличный повтор, на котором прекрасно видно, как Корреа жестко наступает на ногу Диасу в своей штрафной, из-за чего тот падает = никакой симуляции там нет и близко. В итоге забирает мяч у упавшего игрока и пытается разогнать атаку, а ВАР молчит = что это такое было??? Марчиньяк стоит в 2-х метрах и всё это видит, но тоже ничего не делает.
И почему ненавистники Реала делают вид, что у них проблемы со зрением, и они якобы не видели этот повтор?